Internationale Tage Jüdischer Musik streamen Konzerte Stand: 13.11.2020 14:38 Uhr 2021 werden 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert. Als Auftakt liefert das Usedomer Musikfestival die Internationalen Tagen jüdischer Musik: vom 16. bis 22. November live im Internet.

Die Internationalen Tagen jüdischer Musik sind hervorgegangen aus den Synagogenrundfahrten des Usedomer Musikfestival. Vom 16. bis 22. November geben sie einen Ausblick auf das Jubiläumsjahr 2021: 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Hochkarätige Künstler und Ensembles werden dazu erwartet - unter anderem die Tochter des großen Georg Kreisler, Sandra Kreisler. Erstmals finden die Internationalen Tage Jüdischer Musik bundesweit statt: mit Konzerten In der Synagoge Stavenhagen, in der Neuen Synagoge Berlin, in der Synagoge Würzburgs und in der Synagoge Köln. Köln macht dabei am Montag, 16. November ab 19 Uhr den Auftakt. Alle Veranstaltungen werden auf einer eigenen Seite live im Internet übertragen.

Die eröffnende Podiumsdiskussion am Montag wird zwischen dem Publizisten Dr. mult. Manfred Osten und dem Rabbiner Yechiel Brukner getragen sein wird. Die Veranstaltungsreihe steht unter der Schirmherrschaft von Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland.

Hinweis: Alle Infos zu Podiumsdiskussionen und den Konzerten

