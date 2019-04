Stand: 24.04.2019 09:49 Uhr

Greifswald: Festival Nordischer Klang startet

Island ist in diesem Jahr das Partnerland des Festivals Nordischer Klang, das vom 3. bis zum 12. Mai in Greifswald stattfindet. Isländische Künstler werden ein Viertel der 40 Veranstaltungen ausmachen, gab der Veranstalter am Mittwoch bekannt. Zudem sind Musiker, Sänger, Autoren und bildende Künstler aus Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Estland auf dem 28. Festival. In diesem Jahr werden auch zwei der Veranstaltungen außerhalb Greifswalds stattfinden - in Wolgast und Loitz.

Zur Eröffnung am 3. Mai spielt die isländische Neo Soul-Band Moses Hightower im Theater Vorpommern. Festivalleiter Joachim Schiedermair zufolge will der Nordische Klang kein Spartenfestival sein, sondern dazu animieren, auch einmal etwas anzuhören, was nicht im eigenen Geschmack liege. Zu hören sind Jazz, Pop, Elektro und experimentelle Musik, aber auch Folk, Gammeldans und Klassik. Hinzu kommen Ausstellungen, Filme, Lesungen und Theater.

Bestsellerautoren aus Norwegen und Finnland

Schiedermair kündigte zwei Bestsellerautoren an: Johan Harstad aus Norwegen und Johana Sinisalo aus Finnland. Auch in Wolgast werde es eine Lesung geben: Die deutsche Übersetzerin Ilse Winkler präsentiere das Buch über den Rennfahrer Kimi Räikkönen von Kari Hotakainen. Das Festival hat im Schnitt 8.000 Besucher. Schiedermair sagte, wenn es expandieren solle, werde mehr Geld benötigt. Das Budget betrage derzeit 100.000 Euro pro Jahr. Damit komme es nur aus, weil etwa die Universität Greifswald auf Mieten verzichte und skandinavische Förderorganisationen manche Künstler bezahlten. Wichtig sei auch die Unterstützung durch Studierende.

Theaterkasse Greifswald:

Robert-Blum-Straße,

17489 Greifswald

Tel.: (0) 38 34 - 5 72 22 24

Öffnungszeiten: Dienstag - Freitag 10 - 18 Uhr

Weitere Informationen finden Sie unter: www.theater-vorpommern.de/spielplan Hinweis: Das Programm und die verschiedenen Veranstaltungsorte finden unter http://nordischerklang.de. In meinen Kalender eintragen

