Göttinger Händel-Wettbewerb: Musikalische Zeitreisen Stand: 20.06.2022 13:40 Uhr Die Gewinnerinnen und Gewinner der "göttingen händel competition" haben beim Abschlusskonzert Ansätze zum Thema Brückenschlag zwischen gestern und heute vorgestellt. NDR Kultur sendet das Konzert heute Abend.

von Christiane Irrgang

"Neue Horizonte" war das Motto der Göttinger Händel-Festspiele 2022, und damit sollten sich auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der "göttingen händel competition" auseinandersetzen. Zum fünften Mal hatten sich Mitte Mai junge Ensembles aus ganz Europa dem Wettbewerb und einer fachkundigen Jury gestellt. Als Teil des Preises der Göttinger Händel-Gesellschaft darf der Gewinner jedes Jahr ein Preisträgerkonzert gestalten, das von NDR Kultur aufgezeichnet wurde. Sendetermin ist heute Abend um 20 Uhr.

Dieses Mal hatte sich die Jury allerdings für zwei gleichwertige Sieger entschieden, und diese stellten am 18. Mai in der St. Albani-Kirche ganz unterschiedliche Ansätze zum Thema Brückenschlag zwischen gestern und heute vor.

Duo Auxesis: Raritäten aus 500 Jahren für Violine und Cello

Die moldawische Geigerin Xenia Gogu und der spanische Cellist Víctor García bilden seit 2018 das Duo Auxesis. Sie verzichten ganz bewusst auf ein Cembalo oder ein anderes Harmonieinstrument und wollen die Möglichkeiten und Grenzen ihrer Besetzung ausloten - auch durch musikhistorische Forschung und Aufträge an zeitgenössische Komponisten.

In Göttingen luden sie zu einer musikalischen Reise ein. Was damit gemeint ist, erklärt Víctor Gogu: "Es geht nicht um eine Reise vom Dunkel ins Licht oder so. Wir können hier lang oder da lang gehen und dann entdecken, was es Neues gibt - in gewisser Weise so ähnlich wie im Leben selbst, denn da gibt es auch nie eine gerade Linie. Alles ist neu und überraschend, das ist doch toll!"

Iulian Gogu: Eine Uraufführung schlägt Brücken

Auf dem Programm des Duos stand neben Musik von Händel auch eine Uraufführung von Iulian Gogu, dem Vater der Geigerin: "Sliyanie". "Der Name bedeutet 'Verbindung', und ich denke, damit meinte mein Vater die Verschmelzung der beiden Instrumente. Er liebt virtuose Musik, und das Stück ist wirklich schwierig." Das Zentrum des Auxesis-Repertoires bilden aber die Werke der Komponisten-Virtuosen des frühen 19. Jahrhunderts, die zu ihrer Zeit ebenso berühmt wie seitdem fast vergessen waren.

Apollo's Cabinet: Die Geschichte von Kitty Clive

Ähnlich erging es der Schauspielerin und Sängerin Kitty Clive. Die Freundin von Georg Friedrich Händel machte im 18. Jahrhundert Furore an den Londoner Bühnen. Durch eine sorgfältige Auswahl von maßgeschneiderten Theaterstücken und Arien konnte sie sich vier Jahrzehnte lang an der Spitze halten. Gleichzeitig kämpfte sie für die Gleichberechtigung von Frauen in ihrer Branche. Doch erst eine musikwissenschaftliche Doktorarbeit hat Anfang dieses Jahrhunderts den Namen Kitty Clive wieder bekannter gemacht.

Das Ensemble Apollo's Cabinet - Sopran, Blockflöte, Cembalo und Gambe - holt die außergewöhnliche Künstlerin zurück ins Rampenlicht - mit Gesang, Spielszenen und Erzähltext. "Wenn die Leute sich nicht langweilen sollen, muss das Programm abwechslungsreich sein und sie auf eine Reise mitnehmen", erklärt die Sängerin Ella Bodeker alias Kitty Clive. "Ich glaube, gerade dieses Programm funktioniert sehr gut, weil es darin eine zentrale Figur gibt. Und es gibt Raum für Licht und Schatten, wo wir versuchen können, verschiedene Emotionen eines Charakters zu zeigen. Kitty Clive hatte ein Leben voller Spaß und Erfolg - und das nicht nur als Musikerin, sondern auch, wenn es darum ging, die Einstellung der Leute zu Frauen auf der Bühne zu ändern. Aber wir wollten auch die Person dahinter und die zarten Momente zeigen."

Das Programm Duo Auxesis

Nicola Matteis

Prelude Nr. 1 aus "Ayrs for the Violin"

Georg Friedrich Händel

Violinsonate HWV364a

Arcangelo Corelli

Sonata op. 5 Nr.9, 1. & 2. Satz

Nicola Matteis

Giga al Genio turchesco

Marco Uccellini

Sonata seconda aus op. 4

Iulian Gogu

Sliyanie

Anton Kraft

Duo concertante op.3, 1. & 2. Satz

Georg Friedrich Händel

Air und Variationen aus der Suite HWV 428

Xenia Gogu Violine

Víctor García Violoncello

Apollo’s cabinet: A Star is born - the making of Kitty Clive

Georg Friedrich Händel

"Mirth" aus "L'Allegro, il penseroso ed il moderato" HWV 55

Traditional

Greensleeves

J.C. Pepusch

"The God of Love" aus "When Love’s soft passion"

Georg Friedrich Händel

Ouverture zu "Rinaldo" HWV7

Georg Friedrich Händel

"Sweet bird" aus "L'Allegro, il penseroso ed il moderato" HWV 55

Thomas Arne

The card invites

Stefani Germanotta (Lady Gaga) / Mark Ronson

Shallow

Traditional

On Strawberry Hill

Ella Bodeker Sopran

Teresa Wrann Blockflöte

Harry Buckoke Viola da gamba

Thomas Pickering Cembalo

Aufzeichnung vom 18. Mai 2022 in der St. Albani-Kirche in Göttingen

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Das Konzert | 20.06.2022 | 20:00 Uhr

