Göttingen: Händel-Festspiele 2020 ganz groß

In ihrem Jubiläumsjahr 2020 weiten die Göttinger Händel-Festspiele ihr Programm deutlich aus. Das Auftaktkonzert findet bereits am 23. Februar - dem Geburtstag von Georg Friedrich Händel - und damit drei Monate vor dem sonst üblichen Festivalbeginn statt. Wie die Festspiele-Gesellschaft am Donnerstag mitteilte, werden die Sopranistin Christina Gansch, die Akademische Orchestervereinigung und Mitglieder des Göttinger Symphonie Orchesters Auszüge aus der Oper "Rodelina" präsentieren. Die Internationalen Händel-Festspiele Göttingen feiern 2020 ihr 100-jähriges Bestehen.

120 Veranstaltungen, 42 Opern, 700 Künstler

Geplant sind insgesamt 120 Veranstaltungen. Es werden mehr als 700 Künstler erwartet. Vom 20. Mai bis 1. Juni sollen im Rahmen der Festspiele alle 42 Barock-Opern Händels zu hören und zu sehen sein. Allein "Rodelinda", die Oper, die bereits im Gründungsjahr der Festspiele 1920 auf dem Programm stand, wird sechs Mal aufgeführt. Auch die Händel-Werke "Rinaldo", "Allesandro" und "Publik Cornelia Scipone" kommen in voller Länge auf die Bühne.

Im PS-Speicher und als Puppentheater

Im Jubiläumsjahr wird die Lokhalle Göttingen zu einer der Hauptspielstätten der Festspiele. In fünf konzertanten Produktionen können Festspielbesucher internationale Größen wie Bejun Mehta, Sonia Prina und Julia Lezhneva in "Alessandro" erleben. Mit den Opern "Ottone" und "Giustino" gehen die Festspiele in die Region: "Ottone" wird als szenische Produktion im Museum "PS.Speicher" in Einbeck aufgeführt, "Giustino" als Puppentheater in der Osteroder Stadthalle präsentiert. Der Gesamtetat der Festspiele beträgt rund drei Millionen Euro.

Festspiele bekommen 2021 neue Doppelspitze

Die Jubiläumsfestspiele sind die letzten unter der aktuellen künstlerischen Leitung. Im Jahr 2021 bekommt das Festival ein neues Führungsteam. Geschäftsführender Intendant wird dann Jochen Schäfsmeier, seit 2005 Geschäftsführer des Concerto Köln. Schäfsmeier wird Nachfolger von Tobias Wolff. Der griechische Dirigent und Pianist George Petrou übernimmt 2021 als Nachfolger von Laurence Cummings die künstlerische Leitung. Der griechische Dirigent gilt als international ausgewiesener Händel- und Barockspezialist.

