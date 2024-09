Geteilter Sieg beim Joseph Joachim Violinwettbewerb 2024 Stand: 28.09.2024 21:14 Uhr Angela Chan und Jacques Forestier teilen sich den ersten Preis des 12. Joseph Joachim Violinwettbewerbs, einem der renommiertesten Wettbewerbe weltweit. Die Videoaufzeichnung des Finales ist hier zu sehen.

von Stephan Sturm

Die 27-jährige Chan überzeugte mit ihrer Interpretation der Auftragskomposition von Enno Poppe sowie dem Violinkonzert von Johannes Brahms. Der 19-jährige Forestier begeisterte das Publikum mit dem Violinkonzert von Antonín Dvořák und wurde zusätzlich mit dem Publikumspreis in Höhe von 2.000 Euro ausgezeichnet. Auch der dritte Finalist, der 27-jährige Südkoreaner Kyumin Park, ging nicht leer aus: Er erhielt den Henle-Urtext-Sonderpreis.

Keine leichte Entscheidung für die Jury

Die Juryvorsitzende, Sopranistin Juliane Banse, betonte, dass die internationale Jury, zu der im Finale auch der Geiger Gidon Kremer zählte, sich die Entscheidung nicht leicht gemacht habe. Es sei besonders schwierig gewesen, derart unterschiedliche und hochqualifizierte Musikerpersönlichkeiten miteinander zu vergleichen - vor allem in einem Wettbewerb, der den Solisten ein so breites Repertoire abverlange. Daher sei man zu dem Entschluss gekommen, den mit 30.000 Euro dotierten ersten Preis zu teilen.

Alle drei Finalisten erhalten Titel und Preisgeld

Bereits durch das Erreichen des Finales erhalten die drei Musiker und Musikerinnen ein Preisgeld von jeweils 10.000 Euro und dürfen den Titel "Laureate of the Joseph Joachim Violin Competition" tragen.

Die Finalisten in der Übersicht

Angela Sin Ying Chan wurde am Curtis Institute of Music in Philadelphia und am New England Conservatory in Boston ausgebildet. Chan erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den ersten Preis beim International Louis Spohr Wettbewerb 2017. Sie war auf bedeutenden Festivals wie 2018 auf dem Great Lakes Chamber Music Festival oder 2023 auf dem Four Seasons Chamber Music Festival zu Gast. Zudem spielte die 27-Jährige mit Orchestern wie dem Singapore Symphony Orchestra und dem Hong Kong Youth Orchestra.

Jacques Forestier ist Jahrgang 2004. Er studiert seit 2022 am Curtis Institute of Music in Philadelphia. Er war der einzige Kanadier, der sich für den Yehudi Menuhin Wettbewerb 2018 in Genf qualifizierte. Seine Konzertauftritte umfassen Soloauftritte - unter anderem eine Tournee mit dem Curtis Symphony Orchestra im Mai 2023. Er ist zudem ein gern gesehener Gast bei renommierten Festivals wie dem Gstaad Menuhin Festival, bei dem er zuletzt im August 2024 auftrat.

Kyumin Park hat zunächst am renommierten New England Conservatory of Music in Boston studiert. Derzeit vertieft er sein Studium an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin. Park hat unter anderem an Masterclasses von Miriam Fried, Pamela Frank und Robert Levin teilgenommen. Kyumin Park ist Teil des Kallaci String Quartet. Als Solist trat er mit Orchestern wie dem Cleveland Orchestra auf und gab Rezitals in prestigeträchtigen Konzertsälen wie dem Konzerthaus Berlin. Er spielt auf einer Dominicus Montagnana Violine von 1740, die ihm von der Kumho Asiana Cultural Foundation zur Verfügung gestellt wird.

Suche nach großen Künstlern und neugierigen Köpfen

Der Joseph Joachim Violinwettbewerb zählt zu den renommiertesten Musikwettbewerben weltweit. Seit 1991 findet er alle drei Jahre in Hannover statt und bietet jungen Geigerinnen und Geigern die Chance, sich für eine Solistenkarriere im internationalen Musikleben zu empfehlen. Zu den ersten Preisträgerinnen gehören unter anderem die aktuelle Künstlerische Leiterin Antje Weithaas, der kanadische Geiger Timothy Chooi oder die US-Amerikanerin Maria Ioudenitch, deren Debütalbum kürzlich mit dem Opus Klassik ausgezeichnet wurde. "Wir suchen neugierige Köpfe, die ihr Instrument perfekt beherrschen und gleichzeitig bescheidene Diener großer Komponist*innen und ihrer Partituren sind", sagt Antje Weithaas und Oliver Wille, ebenfalls Künstlerischer Leiter, ergänzt: "Junge Künstler*innen, die mutig nach Individualität streben und mit der Geige kühne musikalische Aussagen machen: Musiker*innen, deren Stimme tiefe Emotionen weckt und ein außergewöhnliches Maß an Vielseitigkeit aufweist."

