Geiger Dmitri Smirnov erhält Osnabrücker Musikpreis Stand: 04.04.2022 13:13 Uhr Am Montagabend spielt in Osnabrück ein russischer Geiger ukrainische Kompositionen. "Brücken nicht abreissen lassen" lautet das Motto des Konzerts. Gleichzeitig wird der russische Geiger Dmitri Smirnov mit dem Osnabrücker Musikpreis ausgezeichnet.

von Birgit Schütte

Das Programm des Konzerts mit dem Osnabrücker Sinfonieorchester wurde kurzfristig geändert, wegen des Ukrainekriegs: Nun stehen zwei Kompositionen des ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov auf dem Programm. Danach wird die 8. Sinfonie von Schostakowitsch gespielt, die er während der Belagerung von Leningrad durch die deutsche Armee schrieb. Ein Besuch bei den Proben.

Smirnov begeistert vom Programm

Dmitri Smirnov steht vorn neben dem Dirigentenpult und zupft die Seiten seiner Geige. In seiner lässigen Art mit einem kleinen Zopf und an der Seite abrasierten Haaren könnte er auch hinter einem Bartresen stehen. Er probt mit dem Osnabrücker Sinfonieorchester ein Geigenkonzert des zeitgenössischen ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov. Silvestrov verbindet in seiner Musik zeitgenössische abstrakte Elemente mit Melodien aus der Klassik oder auch der Unterhaltungsmusik.

Dmitri Smirnov ist davon begeistert, das sieht man dem jungen Musiker schon beim Spielen an. "Es sind wundervolle Stücke. Wir freuen uns, dass wir sie spielen können", sagt Smirnov. "Sie wurden erst vor Kurzem veröffentlicht und die Menschen können etwas Neues hören. Für mich ist es das gleiche, ob ich heute einen ukrainischen Komponisten spiele - oder in fünf oder vor fünf Jahren. Es ist jederzeit aufregend."

Russischer Musiker spielt ukrainischen Komponisten

Dass das Konzert in der aktuellen Situation auch ein politisches Statement ist, interessiert den jungen Musiker weniger. Für ihn zählt die Entdeckung eines neuen Komponisten. Denn weder bei seinem Studium in Sankt Petersburg, noch bei Studien in der Schweiz hat er ihn kennengelernt. Aber er sei immer auf der Suche nach neuen Inspirationen.

Schon einige Auszeichnungen eingesammelt

Mit fünf Jahren begann Smirnov Geige zu spielen. Seine Eltern waren professionelle Chorsänger. Heute lebt der 27-Jährige mit seiner Frau in der Schweiz, und tritt in ganz Europa auf. Neben dem Osnabrücker Musikpreis hat er schon einige Preise eingesammelt. Der Dirigent Daniel Inbal saß mit in der Jury und war begeistert, wie Smirnov spielte. "Wild gestaltend, heruntergefetzt, aber mitreißend", beschreib Inbal den Stil Smirnovs. "Diese Vielfalt hat uns dazu bewegt, ihn zu wählen. Das Konzert, das wir mit ihm hier hatten, war wirklich eine Sternstunde. Schon in den Proben hat man gemerkt, wie dieser Mensch für die Musik lebt, sich intensiv begeistert und begeisternd ist - und das ohne Ego mit totaler Hingabe."

"Ich stehe auf der Seite derer, die Brücken bauen wollen"

Dass nun ein russischer Musiker die Stücke eines ukrainischen Komponisten spielt, während die beiden Nationen gegeneinander Krieg führen, das hat 2021, als der Preisträger ausgewählt wurde, noch keiner geahnt. Smirnov sagt, dass er bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht habe, weil er aus Russland kommt. Viele seiner russischen Musikerkollegen hätten jedoch schon Angst vor der Frage, wie sie die politische Lage sehen.

Der Geiger verurteilt die Brutalität des Kriegs. Aber politisch will er sich nicht äußern. "Natürlich stehe ich auf der Seite derer, die Brücken bauen wollen und die weiter im Gespräch bleiben", sagt Smirnov. "Ich habe Freunde und Familie in Russland und der Ukraine. Wenn wir über Politik sprechen, ist das eine Sache. Aber wir sagen eher: Lass uns zusammen ein Konzert geben. Lass uns spielen - und lass uns herausfinden, wer Silvestrov ist."

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 04.04.2022 | 07:20 Uhr

