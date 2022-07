Foyerkonzert mit dem TRIO GAON: Doppelte Premiere Stand: 21.07.2022 12:47 Uhr Bei diesem Foyerkonzert gab es in zweierlei Hinsicht eine Premiere: Das Konzert fand zum ersten Mal im Landesmuseum auf Schloss Gottorf in Schleswig statt und das erste Mal war das deutsch-koreanische TRIO GAON dabei. Beitrag anhören 3 Min

von Simone Mischke

Zusätzliche Wärme musste das Trio GAON am Mittwochabend nicht erschaffen: Das Thermometer in Schleswig war auch so deutlich über 30 Grad geklettert. "Es ist schön warm. Das, was wir im Urlaub immer suchen, haben wir jetzt. Und dazu noch Musik: wunderbar", sagt ein Besucher des Konzerts. "Es ist ein schöner Tag. Trotz dieser Temperaturen draußen ist das, glaube ich, der beste Platz, den man sich aussuchen kann", meint ein anderer Besucher.

Foyerkonzert zum ersten Mal auf Schloss Gottorf

Zum ersten Mal in der Geschichte der Foyerkonzerte fand das Event auf Schloss Gottorf statt: in der wohltemperierten ehemaligen Reithalle mit hohen Decken und umgeben von Kunst. Für den Konzertabend hatten die musikalischen Gäste ein deutsch-französisches Repertoire vorbereitet: Beethoven, Debussy, Ravel, Mendelssohn und Brahms. Mit ihrer Musik wollen sie die Menschen berühren, sagt Violinistin Jehye Lee. Wenn ihre Musik die Herzen des Publikums erreiche, dann sei es ein gelungenes Konzert gewesen.

Das sympathische Trio verzauberte sein Publikum aber nicht nur musikalisch - während des Konzerts beantworteten sie auch Fragen. Die hatte das Publikum zuvor auf Karten geschrieben und NDR Kultur-Moderatorin Petra Rieß übergeben: "Streiten Sie sich manchmal bei den Proben?" "Ja!", lacht Jehye Lee. "Man lernt natürlich auch besser zu streiten", ergänzt der Cellist Samuel Lutzker.

Mit Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch kommen

Während des Konzerts mit den Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch kommen - das kam gut an beim Publikum: "Wir kennen dieses Format schon und sind begeistert, weil es eine unmittelbare Nähe zu den Musikern bringt, die man sonst so nicht hat. Diese Verbindung ist unheimlich schön", schwärmt ein Zuhörer.

Das Konzert beendete das Trio mit Brahms, dem Lieblingskomponisten des Cellisten, wie er während der Fragerunde verriet. Spätestens nach diesem Stück hatte das TRIO GAON die Herzen des Publikums erobert: "Ich hatte fast Tränen im Auge, weil sie so voller Gefühl gespielt hat. Das war richtig hinreißend", findet ein Besucher des Konzerts. "Das ist gelungen. Ich fand, das war ein Ohrenschmaus, aber auch sehr informativ", meint ein anderer Gast. Warmes Wetter und herzerwärmende Musik: Für viele Besucherinnen und Besucher des Foyerkonzerts war genau das die richtige Mischung für einen gelungenen Konzertabend.

