Festspielfrühling: Nils Landgren und Lucie Horsch mit dabei Stand: 24.07.2022 14:07 Uhr Der Festspielfrühling 2023 auf Rügen präsentiert im kommenden März insgesamt 24 Veranstaltungen, darunter 20 Konzerte. Künstlerische Leiterin ist die niederländische Geigerin Noa Wildschut.

von Axel Seitz

Die Niederländer kommen - nach Rügen zum Festspielfrühling 2023. Nicht nur, dass Noa Wildschut die künstlerische Leitung übernommen hat, sie bringt auch einige Landsleute mit auf Deutschlands größte Insel. So werden unter anderen die Cellistin Harriet Krijgh, die Blockflötistin Lucie Horsch und der Violinist Stephen Waarts zwischen Binz, Sellin und Sassnitz auftreten. Darüber hinaus gestaltet der auf Rügen geborene Schauspieler Devid Striesow zwei musikalische Lesungen in Binz und Putbus, der Posaunist Nils Landgren tritt in der Nordperdhalle Göhren auf und die Neubrandenburger Philharmonie ist im Marstall Putbus zu Gast.

Solistenpreis bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern

Im Mittelpunkt des Festspielfrühlings 2023 steht Noa Wildschut, denn die Violinistin ist gleich bei zwölf Konzerten zu erleben. Die Niederländerin hatte ihren ersten Auftritt bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern im August 2018 in Bützow. Damals wurde sie mit dem Solistenpreis des Festivals ausgezeichnet. Bei den Festspielen 2022 tritt die heute 21-Jährige am 27. Juli gemeinsam mit der Deutschen Streicherphilharmonie in Rostock auf.

Der Festspielfrühling 2023 beginnt - mit Unterstützung des Norddeutschen Rundfunks - am 17. März mit einem großen Frühlingserwachen und endet am 26. März 2023 mit einem Festspielkehraus - beide Konzerte finden jeweils in Putbus statt.

