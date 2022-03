Stand: 09.03.2022 08:19 Uhr Europäische Kulturradios der EBU für Frieden in der Ukraine

Gegen Krieg und Gewalt - Europäische Rundfunksender der European Broadcast Union (EBU) senden am Donnerstag ab 20 Uhr Beethovens Neunte für Frieden in der Ukraine. NDR Kultur beteiligt sich mit einer Aufzeichnung der NDR Radiophilharmonie.

Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie mit Schillers "Ode an die Freude" erklingt am Donnerstag in ganz Europa - für Frieden in der Ukraine. Am 10. März 2022 ist es genau zwei Wochen her, dass die russische Armee in die Ukraine einmarschierte - ein Krieg mitten in Europa. Das nehmen die ARD-Kulturwellen und zahlreiche Sender in ganz Europa zum Anlass, Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie zu senden. Sie soll als ein Zeichen für Frieden und Verständigung unter den Menschen und gegen Krieg und Repression verstanden werden - ein Werk, das an diesem Tag in den unterschiedlichsten Versionen durch ganz Europa schallen wird. Jeder Sender wählt seine eigene Aufnahme aus.

Weitere Informationen Europäische Kulturradios der EBU für Frieden in der Ukraine Gegen Krieg und Gewalt - Europäische Rundfunksender der EBU senden Beethovens Neunte für Frieden in der Ukraine. mehr

Beethovens Neunte für den Frieden in Europa

NDR Kultur hat eine Aufnahme mit der NDR Radiophilharmonie und Chefdirigent Andrew Manze ausgewählt, die im Rahmen eines Sonderkonzerts zum 30. Jahrestags des Mauerfalls am 11. November 2019. in der St.-Georgen-Kirche in Wismar entstanden ist.

Anschließend spielt das Rosamunde Quartett des Streichquartett Nr. 1 des ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov. Auch Franz Liszt hat sich musikalisch der Ukraine gewidmet. Seine Klavier-Suite "Glanes de Woronince" ist 1847 auf einem Landsitz der Fürstin Carolyne zu Sayn-Wittgenstein, Liszts große Liebe, entstanden. Aleksandra Mikulska spielt daraus die Nr. 1 "Ballade d'Ukraine".

Solidarität mit der Ukraine

Die Idee hierzu hatte der Rumänische Rundfunk in Bukarest. Rund 600 km gemeinsame Grenze teilt sich Rumänien mit der Ukraine, die längste der Europäischen Union.

NDR Kultur sendet das Konzert mit Beethovens 9. Sinfonie am Donnerstag, den 10. März 2022 ab 20 Uhr.

VIDEO: Ein Spendenaufruf für die Ukraine (8 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | NDR Radiophilharmonie | 10.03.2022 | 20:00 Uhr