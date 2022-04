Ensemble Modern stellen Hörgewohnheiten auf den Kopf Die Musikerinnen und Musiker des Ensemble Modern stellen mit Viola, Oboe und Kontrabass Hörgewohnheiten auf den Kopf.

Die Musikerinnen und Musiker des Ensemble Modern werden gern als Rock’n Roller der Neue-Musik-Szene beschrieben: Sie sind Draufgänger und riskieren gerne etwas. Das reißt das Publikum im Konzertsaal mit, das begeistert Komponierende, für sie zu schreiben. Aber nicht nur als Ensemble.

Jedes Mitglied zeigt so besondere individuelle Stärken, dass sie Komponierende inspirieren, Klangbildern ganz spezielle Färbungen zu geben, virtuose Akzente zu setzen und Irritationen auszulösen, die nach Lösungen suchen. Die Reihe der Portrait CDs bei Ensemble Modern Media gibt Einblicke in die Biotope der einzelnen Musikerinnen und Musiker. In dieser Sendung begegnen Sie der Bratschistin Megumi Kasakawa, dem Oboisten Christian Hommel und dem Kontrabassisten Paul Cannon.

Virtuos und intim

Megumi Kasakawa ist in Japan aufgewachsen. Sie möchte mit ihrem Portrait auch Hörerinnen und Hörer ansprechen, die noch wenig Erfahrung mit Musik haben, die heute komponiert wird. Ihr Portrait beginnt mit einer Suite von Quincy Porter aus den 1930er Jahren. "Ein Amerikaner in Paris", lacht sie in Anspielung auf Gershwins Orchesterwerk, denn in Paris hat der Komponist aus Cleveland Karriere gemacht, als Bratschist und Komponist.

Ein rhythmisch harmonisches Stück mit einer guten Portion Unterhaltung. Natürlich gehören auch Werke zu ihrem Programm, die das Melancholische ausreizen, wie Hans Werner Henzes "An Brenton" zur Erinnerung an einen guten Freund und Elliott Carters "Elegy" für Viola und Bratsche. Aber insgesamt zeigt sich die Bratschistin als Musikerin, die das Virtuose liebt und das Intime auf berührende Art entfaltet.

Vom alten Orient bis heute

Christian Hommel fasziniert mit seinem Ausflug in die Geschichte seines Instrumentes, dessen Ursprünge bis nach Mesopotamien ins 5. Jahrtausend v. Chr zurückreichen. Der Oboist und Professor für Oboe (Bremen) spricht vom Aulos und von alten Hirtenweisen, von der Tibia und vom Beinahe-Verschwinden des Berufsstandes der Oboisten durch die Französische Revolution. Zu den Stücken, die er für sein Portrait auf CD zusammengestellt hat, gehören "Metamorphosen nach Ovid" von Benjamin Britten, die Eindrücke vom japanischen Kloster "Ryoanji" von John Cage und "Kerbholz" von Kilian Schwoon für Oboe, Schlagzeug und Elektronik.

So viele verschiedene Register hätte man der Oboe vielleicht gar nicht zugetraut. Und so ganz nebenbei erfährt man von Christian Hommel auch, warum sein Programm mit der "Hirtenweise aus Tristan und Isolde" für Englischhorn (1859) von Richard Wagners beginnt.

Lernen mit Charles Aznavour

Der aus Seattle stammende Kontrabassist Paul Cannon hat in Houston/ Texas studiert und sich ein Jahr Auszeit genommen, um nach Paris zu gehen: Er wollte unbedingt bei François Rabbath studieren. Der ist 1931 in Aleppo geboren und hatte sich mit einer Kontrabassschule das Spielen auf dem Instrument selbst beigebracht. Als er dann in Paris die Aufnahmeprüfung machte, wurde er sofort genommen. Doch schon nach wenigen Semestern verließ er die Hochschule wieder: er hatte das Gefühl, er könne dort nichts mehr lernen. Er spielte mit Musikern wie Charles Aznavour, Jacques Brel, Gilbert Bécaud und Michel Legrand. Und schrieb eine eigene Kontrabassschule.

Durch François Rabbath hat Paul Cannon den Weg zur Neuen Musik gefunden. "Auch wenn das, was François gespielt hat, keine klassische zeitgenössische Musik war," erklärt Paul Cannon, "weil es nicht experimentell war, jedenfalls nicht so, wie die Musik von Stockhausen oder Lachenmann es vielleicht ist, war doch die Herangehensweise an die Musik ganz ähnlich." Sein Portrait ist ein aktuelles "Who-is-Who" der angesagten Szene. Dabei sind: Ondřej Adamek, Rebecca Saunders, Kaija Saariaho, Vito Žuraj, Brian Ferneyhough und Bernhard Gander. Und ein Stück hat Paul Cannon selbst komponiert.

Eine Sendung von Margarete Zander.

