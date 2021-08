Enrico Caruso: Der erste Weltstar der Oper Stand: 02.08.2021 11:05 Uhr Er wuchs in den Arbeitervierteln Neapels auf und wurde der erste große Weltstar der Oper. Mehr als 500 Opern-Arien und Lieder hat er aufgenommen. Beitrag anhören 5 Min

von Stephan Sturm

Der dunkle Schmelz seiner Tenorstimme und seine Bühnenpräsenz machten ihn weltberühmt. Enrico Caruso sang und spielte nicht nur die großen Opernpartien, er lebte sie. Die ersten Tonaufnahmen auf Wachswalzen machten Anfang des 20. Jahrhunderts seinen Ruhm noch größer und das Grammophon weltweit bekannt. Mehr als 500 Opernarien und Lieder hat er aufgenommen. Er sang auf allen bedeutenden Bühnen, war 17 Jahre lang ununterbrochen die Nr. 1 an der New Yorker Met. Doch Carusos Leben und Karriere waren sehr bewegt und endeten früh.

Carusos große Karriere an der New Yorker Metropolitan Opera

Dezember 1920 New York: Alle wollen ihn hören, alle wollen ihn sehen. Man reißt sich um den weltbekannten italienischen Tenor. Hunderte von Vorstellungen hat er bereits an der Metropolitan Opera gegeben. Doch diesmal ist alles anders. Der große Druck über die Jahre hinweg und der ungesunde Lebenswandel zeigen ihre Wirkung.

Als ich noch ein Unbekannter war, sang ich - ohne unbescheiden zu wollen - wie eine Nachtigall. Einfach so, aus Lust am Singen. Nun aber, gequält vom Alptraum meines Ruhmes, der größer nicht mehr werden, den aber die geringste stimmliche Unzulänglichkeit gefährden kann, singe ich mit den Nerven. Enrico Caruso

Enrico Caruso startet holperig in die Laufbahn als Sänger

Angefangen hat alles am 25. Februar 1873 in Neapel. Enrico wächst in ärmlichen Verhältnissen auf. Der Vater ist Mechaniker. Die Mutter von schwacher Gesundheit. Enrico liebt das Singen und schließt sich als Jugendlicher einer Straßensänger-Gruppe an. Mit 17 folgen erste Engagements. Doch Caruso scheitert. Er vergisst Arien-Texte, verpasst Einsätze, trifft die hohen Töne nicht.

Caruso lernt weiter. Schließlich trifft er auf den Gesangslehrer und Impressario Vincenzo Lombardi. Dieser lehrt ihn, auch die hohen Töne sicher zu singen: Der Durchbruch! Von nun an feiert Caruso Erfolge in allen großen Opernhäusern Europas.

Phonographenwalze steigert Carusos Erfolg

1902 bringt ihm eine neue Erfindung zusätzlichen Ruhm. Für 100 Pfund Sterling singt er zehn Lieder in einen Schall-Trichter hinein. Eine von Thomas Alva Edison entwickelte Phonographenwalze zeichnet Carusos Stimme auf. Ein Riesenerfolg: Die Aufnahme verkauft sich tausendfach.

"Die Schwierigkeit liegt nicht darin, die Vollkommenheit zu erreichen, sondern sie zu halten." Enrico Caruso

1903 verlässt Caruso Italien und reist per Schiff in die USA. Sein Debüt an der New Yorker Met wird zunächst mäßig gefeiert.

"Die Kritiker waren freundlich, solange es nicht um meine Leibesfülle und meine Kleidung ging. Ich werde also abnehmen müssen und Rock wie Hose ganz nach ihrem Gusto tragen." Enrico Caruso

Enrico Caruso: der erste Weltstar der Oper

Caruso bleibt in New York. Es ist der Beginn einer 17-jährigen Erfolgsgeschichte: Er wird gefeiert, wird wohlhabend, sogar reich. Er geht auf Welt-Tourneen, füllt riesige Arenen, singt vor 25.000 Menschen. Caruso ist der erste große Weltstar der Oper. Doch er gönnt sich keine Pause, raucht zwei Schachteln Zigaretten täglich. Sein Köper streikt. Eine Stimmbandoperation kann er noch vor der Öffentlichkeit verheimlichen. Dann folgt im Dezember 1920 einer seiner letzten Auftritte.

Rippenfellentzündung beendet Karriere mit 48 Jahren

"Ich (...) begriff sofort, dass es ein Wagnis war weiterzumachen, denn das Blut sammelte sich in der Kehle. Trotzdem kam ich bis zum Schluss, ohne dass das Publikum bemerkt hätte, dass ich ein rotes Taschentuch vor den Mund hielt und Blut hinein spuckte." Enrico Caruso

Er hat eine akute Rippenfellentzündung. Im Frühjahr 1921 reist Caruso gegen den Rat seiner Ärzte nach Neapel. Er hofft auf Besserung, doch die bleibt aus. Enrico Caruso stirbt am 2. August in seiner Heimatstadt im Alter von 48 Jahren. Ein Jahrhundertkünstler geht. Sein Mythos bleibt.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 02.08.2021 | 07:20 Uhr