Stand: 04.06.2021 11:40 Uhr Emotionales Comeback des NDR Elbphilharmonie Orchesters von Daniel Kaiser

Mit Jubel und stehenden Ovationen hat das Publikum das erste Konzert des Orchesters nach der Corona-Zwangspause gefeiert. Große Gefühle gab es aber auch schon vorher.

Eine feierliche Fanfare eröffnet das Konzert. Simone Candotto, Solo-Posaunist im NDR Elbphilharmonieorchester, hat dieses effektvolle Blechbläser-Bonbon extra für diesen Abend komponiert. In jedem Programmheft liegt ein handschriftlicher Gruß aus dem Orchester: "Das war ganz schön einsam hier ohne Sie! Schön, dass Sie wieder da sind." Mehr als als 1.000 solcher Karten haben die Musikerinnen und Musiker in den vergangenen Tagen unterschrieben - ein wunderbare, kleine und doch sehr rührende Geste.

Wiedersehensfreude nach langer Konzertpause

Monatelang hat das NDR Elbphilharmonie Orchester im leeren Saal für Videokameras und Mikrofone gespielt. Viele Abonnentinnen und Abonnenten hatten zuvor das letzte Mal in der Elbphilharmonie gesessen, als die Welt noch eine andere war.

Und so ist noch kein Ton aus dem Konzertprogramm erklungen, als es schon langen Applaus gibt - viel länger als die übliche höfliche Begrüßung beim Auftritt des Orchesters. Die Wiedersehensfreude auf beiden Seiten ist an diesem Abend mit Händen zu greifen.

Die Elbphilharmonie liegt an der Seine

Diese gefühlvolle Grundstimmung greift Gabriel Faurés Orchestersuite "Pelléas et Melisande" gleich zu Beginn auf. Gastdirigent Stéphane Denève gelingt es, dem norddeutschen Orchester diesen typisch französischen, zarten Fauré-Sound aus dem Paris von 1900 in die Saiten zu legen. Die Elbphilharmonie liegt eine Viertelstunde lang an der Seine. Wunderbar luftig musiziert das Orchester die Sicilienne, den Ohrwurm des Stücks, und ergreifend erstirbt die Musik in einem allerletzten Flötenhauch im vierten Satz (La Mort des Mélisande).

Knallbonbon zum Finale

Mit ungeheurer Verve geht Leonidas Kavakos von Anfang an bei Mendelssohns Violinkonzert ans Werk. Virtuos und leidenschaftlich setzt er die Themen in Szene. In Hector Berlioz’ zehnminütigem Feuerwerk "Le Carnival romain" erklingen Schellenkränze und bis zum letzten Ton immer wieder neue, radikale, überraschende Wendungen. Kein Wunder, dass Karikaturen von damals zeigen, wie Berlioz mit Kanonen Musik macht. Dieser Karneval klingt schon ganz nach der großen, rauschhaften Party, die wir ja alle nach Ende der Pandemie feiern wollen.

Ausverkauft - und doch spärlich besetzt

Ein kompaktes Stündchen dauert das Konzert. Es wird am selben Abend einmal wiederholt. Wahrscheinlich ist diesem Zeitdruck geschuldet, dass Leonidas Kavakos auf eine Zugabe mit seiner Geige verzichtet. Schade! Dass man die ganze Zeit - auch am Platz - eine Maske tragen muss, scheint dagegen ein vergleichsweise kleiner Preis für die Rückkehr der Live-Kultur zu sein. Nur ganz vereinzelt rutschen Masken grenzwertig unter die Nasenspitze. Der Saal ist ausverkauft - und dennoch nur spärlich besetzt. Ganze Sitzreihen bleiben wegen der Corona-Auflagen leer. Der Anblick schmerzt. Die Hoffnung ist, dass es schon bald möglich sein kann, den so vorbildlich belüfteten Konzertsaal nach dem "Schachbrett"-Modell etwas dichter zu besetzen.

