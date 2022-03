Elbphilharmonie Intendant Lieben-Seutter mit ungewohnt politischen Worten Stand: 01.03.2022 17:52 Uhr Die Nähe zu Wladimir Putin und seiner Politik sorgt für eine zunehmende Isolation bei Künstlern. Nach Valery Gergiev steht die Sopranistin Anna Netrebko im Fokus. Der Intendant der Elbphilharmonie Christoph Lieben-Seutter findet deutliche Worte.

von Marcus Stäbler

"Frau Netrebko hat bekannt gegeben über die veranstaltende Agentur, dass sie erstmals bis auf weiteres nicht auftreten wird," sagt Christoph Lieben-Seutter. Damit findet auch das für morgen angekündigte Konzert in der Elbphilharmonie nicht wie geplant statt. Für den Intendanten der Elbphilharmonie die richtige Entscheidung: "Weil die Nerven blank liegen. Ein Auftritt in diesen Tagen, wo die Panzer auf Kiew zurollen, habe ich deplatziert gefunden und habe das auch entsprechend mitgeteilt. Was nicht heißt, dass ich finde, dass Frau Netrebko jetzt nicht mehr auftreten soll. Es ist nur dieser Tage nicht der richtige Zeitpunkt."

Netrebko-Konzert auf 7. September verschoben

Deshalb wurde das Konzert auch nicht ersatzlos gestrichen, sondern zunächst verschoben, auf den 7. September. Ob sich die Situation in der Ukraine dann wesentlich verbessert hat, lässt sich momentan natürlich noch nicht absehen. Und dass Anna Netrebko sich bis dahin kritisch zu ihrem Bewunderer Wladimir Putin und dessen völkerrechtswidrigem Angriff auf die Ukraine äußern wird, ist eher unwahrscheinlich.

Auf ihrem Instagram-Profil hatte die Sängerin heute Nachmittag jedenfalls ein inzwischen wieder gelöschtes Foto von sich und dem Dirigenten Valery Gergiev in Jubelgeste nach einem Konzertauftritt gepostet. Das wirkte wie ein Bekenntnis zur Putin-Treue. Denn auch Gergiev gehört zu den prominenten Unterstützern des russischen Machthabers. Christoph Lieben-Seutter hat von Gergiev eine klare Distanzierung gefordert und auf dessen Schweigen hin die geplanten Konzerte mit ihm abgesagt.

Fokus muss auf dem gefährlichen Aggressor liegen

Der Elbphilharmonie-Intendant ist auch erleichtert, dass das morgige Konzert mit Anna Netrebko in der derzeitigen Lage nicht stattfindet. Zugleich warnt er aber davor, russische Künstlerinnen und Künstler pauschal zu verurteilen und in einem Shitstorm zu begraben: "Wenn jeder Auftritt bei uns durch Social Media bestimmt wird, ob jemand genehm ist oder nicht, können wir bald zusperren, Theater, Musik und so weiter."

Das Hauptproblem seien nicht die Künstlerinnen und Künstler, auch wenn sie als öffentliche Personen eine Verantwortung tragen. Der Fokus müsse viel mehr auf dem gefährlichen Aggressor liegen, der nicht erst mit dem Angriff auf die Ukraine sein wahres Gesicht zeige, meint Lieben-Seutter: "Putin ist kein anderer geworden. Der hat genau das gemacht, was er immer gesagt hat. Wo war die Aufregung, als er die Krim annektiert hat oder in Georgien einmarschiert ist oder Tschetschenien massakriert hat oder in Syrien mitgemischt hat? Das ist alles ein Volldesaster, das ist ungefähr eine der größten Plagen der Menschheit. Und wir sollten uns alle drüber unterhalten, wie wir erstens die Ukraine unterstützen können und wie den Russen helfen können, Putin loszuwerden, anstatt uns über Symbolfragen die Köpfe einzuschlagen." Elbphilharmonie Intendant Christoph Lieben-Seutter mit ungewohnt politischen Worten. Der Ukraine-Krieg hat in der Kultur die Diskussion um die gesellschaftliche Rolle von Künstlerinnen und Künstlern neu befeuert.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 01.03.2022 | 17:20 Uhr