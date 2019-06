Stand: 26.06.2019 09:48 Uhr

Duo Liepe: Ein wohl unvergessliches Foyerkonzert von Anina Pommerenke

NDR Kultur war im Rahmen der niedersächsischen Musiktage mit einem NDR Kultur Foyerkonzert in Delmenhorst zu Gast. Im historischen Turbinenhaus der ehemaligen Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei präsentierte das Duo Liepe alte und neue Musik - doch die Vorzeichen standen nicht gut.

Das hat es noch nie gegeben bei einem NDR Kultur Konzert: Als das Team rund um NDR Kultur Musikredakteur Ludwig Hartmann am frühen Nachmittag in die Veranstaltungshalle kommt, fehlt das Klavier. Die beautftragte Flügelfirma hat sich im Datum vertan. Der Auftritt der beiden Brüder vom Duo Liepe steht auf der Kippe.

Nach einigen Anrufen findet sich eine Firma aus dem rund 40 Kilometer entfernten Oldenburg, die kurzfristig einen Steinway-Flügel liefern kann. Als das Publikum sich kurz vor Konzertbeginn im Saal einfindet, steht noch immer kein Flügel auf der Bühne. Der Pianist Nils Liepe nimmt es gelassen: "Vorbereitet ist man ja eigentlich, einspielen wäre immer schön vorher. Aber wir versuchen, das Beste draus zu machen, sich jetzt zu ärgern bringt auch nichts."

Konzertstart mit Brahms

Ein Viertelstunde später fährt die Flügelfirma vor und baut unter dem Applaus des Publikums den Flügel in der ehemaligen Turbinenhalle auf. Das Duo Liepe, mit Nils Liepe am Klavier und Niklas Liepe an der Violine, proben kurz vor Publikum - eine Premiere bei den NDR Kultur Foyerkonzerten. Und dann geht es endlich los. Das Duo Liepe startet fulminant mit Brahms in den Abend.

Mit der Geige des italienischen Geigenbauers Guarnerì del Gesù und dem Steinway Flügel aus Oldenburg führen die beiden Brüder durch sehr unterschiedliche Musiken. Sie spielen Brahms und den zeitgenössischen Komponisten Fazil Say. Niklas Liepe findet: "Neues und altes verbinden, das ist für mich eigentlich das wichtigste an einem Konzert."

Beim Publikum kommt die Mischung aus alt und neu - und aus Gesprächen und Musik gut an. So werden die beiden Musiker diesen ungewöhnlichen Konzertabend wohl nicht so schnell vergessen.

