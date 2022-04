Ein Cello als Kriegsbeute Stand: 26.04.2022 09:04 Uhr "Töne um Vergebung" heißt der neue Musikabend des Cellisten Willem Schulz - denn sein Cello war Kriegsbeute. Als Kind hat er das Instrument von seinem Vater bekommen. Nun hat er nach den Ursprüngen seines Cellos gesucht. Beitrag anhören 3 Min

von Birgit Schütte

Über den Krieg wollte der Vater von Willem Schulz nie sprechen. Und eigentlich auch nicht über die Geschichte des Cellos. "Ich glaube, dass er nicht daran erinnert werden wollte", sagt Willem Schulz. Aber irgendwann fragten seine Kinder, ob er das Cello auch schon als Kind gespielt hätte. Der Vater erzählte von seiner Zeit im Zweiten Weltkrieg, als junger Medizinstudent an der Front, in Nordfrankreich. Dort wurde sein Cello von einer Granate getroffen. Kurze Zeit später stießen die Soldaten in einer verlassenen Stadt auf eine Geigenbauwerkstatt. Da nahm er sich ein neues Cello mit.

Willem Schulz' Recherchen in Frankreich führen schnell zum Ziel

Nach dem Tod des Vaters wollte Willem Schulz mehr erfahren. Und er begab sich mit einem französischen Freund auf die Suche. Es ging erstaunlich schnell: "Zwei Tage, die gefüllt waren von allen möglichen zufälligen Begegnungen, in denen ich immer das Cello ausgepackt habe und gespielt habe - ob das in einer Kathedrale, in einer Bar, auf der Straße, im Café oder bei Privatleuten war", erzählt Schulz.

Dabei wusste er nicht einmal, aus welcher Stadt das Cello kam. Lediglich der Klang des Namens war Willem Schulz irgendwie im Ohr: "Es war klar, dass nicht nur ich das suche, sondern auch mein Cello, das seit über 50 Jahren meine Partnerin ist. Mit dem zusammen haben wir recherchiert und auch auf künstlerischer Ebene gesucht - nicht mit einem Zettel und Adressen. Was begegnet uns jetzt?", hat Schulz sich gefragt.

Berührende Begegnung mit der Familie des Geigenbauers

Sie hatten viele Begegnungen, zum Beispiel mit Musikalienhändlern, Geigenbauern oder einer ehemaligen Klavierlehrerin und kamen ihrem Ziel immer ein Stückchen näher. Ein wichtiger Tipp kam von einem Instrumentenhändler. Der hatte eine Idee, welcher Geigenbauer es sein könnte. So kamen sie nach Mercour, eine Geigenbaustadt, und trafen tatsächlich die Familie des Geigenbauers. "Es war sehr berührend, als wir die Kinder von dem Geigenbauer, die jetzt um die 80 sind, getroffen haben, ihnen das Cello in die Hand gegeben haben, sie es voller Berührung betrachtet haben und ich ihnen Töne darauf gespielt habe."

"Töne um Vergebung" in Norddeutschland 26. April: Felix-Nussbaum-Haus in Osnabrück

28. April: Villa Stahmer in Georgsmarienhütte

31. Mai: Remarque-Zentrum Osnabrück

Im August sind mehrere Lesungen und Konzerte im französischen St. Quentin und in Amiens geplant. Töne um Vergebung. Die Geschichte sei auch für andere spannend, sagt Willem Schulz. Das hat er nach Musikabenden der "Töne um Vergebung" mitgekommen: "Viele Menschen, die das hören, denken an ihre eigene Familie: Was ist eigentlich in meiner Familie an Aufgedecktem passiert? Will ich da nachforschen?"

