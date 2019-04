Stand: 05.04.2019 16:42 Uhr

Staatsoper Hannover zeigt grausames Genua von Miriam Stolzenwald

Genua im Zeitalter der Renaissance. Die Stadt ist in Aufruhr, Frauen werden entführt und ermordet. Mit diesem Szenario beginnt die Oper "Die Gezeichneten" vom Komponisten Franz Schreker, die am Sonnabend in der Staatsoper Hannover Premiere feiert. Eine Vorschau.

Eine Gruppe junger, adeliger Männer entführt Frauen aus Genua auf eine Insel. Dort vergewaltigen sie die Frauen und am Ende töten sie ihre Opfer. Die Insel gehört Alviano Salvago, der sie aufgrund dieser Begebenheiten an den Bürgermeister von Genua übertragen will. Diese Szenerie hat der Komponist Franz Schreker im frühen 20. Jahrhundert als Ausgangspunkt für seine Oper "Die Gezeichneten" genommen, um daraus eine dramatische Dreiecksgeschichte zu spinnen.

Inszeniert von Johannes von Matuschka

Alle drei Protagonisten seien 'gezeichnet' von einer großen Sehnsucht, erklärt der Dramaturg Christopher Baumann: "Da gibt es einerseits Alviano Salvago, einen Mann, der sich als hässlich empfindet und ein Außenseiter in der Gesellschaft ist. Er hat eigentlich keine Hoffnung darauf, geliebt zu werden. Es gibt aber doch eben diese Frau, die ihn liebt. Sie heißt Carlotta und ist die Tochter des Bürgermeisters. Sie nimmt ihn an, wie er ist. Dann gibt es noch diesen dritten Mann im Bunde, Tamare, der ist das genaue Gegenteil von Alviano Salvago. Er geht davon aus, dass eine Frau wie Carlotta eigentlich ihn haben wollen würde. Sie lässt ihn aber abblitzen, was natürlich dazu führt, dass alle drei sich miteinander, nacheinander verzehren.“

"Sind wir wirklich weit gekommen?"

Übergroße Schamkapseln an den Kostümen, Ausbeulungen am Genitalbereich der Hose, spiegeln das Zeitalter der Renaissance wider und suggerieren eine besonders hohe männliche Potenz. Aktuelle Debatten um Geschlechtergleichheit und die Rolle der Frau fließen in die Inszenierung mit ein. "Abgesehen von dem Thema Liebe geht es eben auch um die sexuellen Begierden und die Rücksichtlosigkeit, mit der Männer durchaus versuchen, das durchzusetzen", sagt Dramaturg Baumann. "Begriffe wie Frauenverachtung und das Schlagwort toxische Männlichkeit, die sind definitiv in dieser Oper präsent. Sie wurde vor 100 Jahren uraufgeführt. In manchen Fragen kann man feststellen: Sind wir denn wirklich weit gekommen seit dem?"

In Vergessenheit geraten

Schreker, 1878 geboren, Sohn eins jüdischen Vaters, war ein Komponist der Spätromantik. Seine musikalische Sprache ist jedoch auch gezeichnet von Elementen des Jugendstils und des Expressionismus. In den 1930er-Jahren wird er zum Rücktritt von seinem Posten als Direktor der Berliner Musikhochschule gezwungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Schrekers Gesamtwerk in Vergessenheit geraten. "Zu Lebzeiten und bevor die Nationalsozialisten im kulturellen Raum alles, was nicht konform war, niedergebügelt haben, ist er ein sehr bedeutender und oft gespielter Komponist gewesen", erklärt Mark Rohde, der musikalische Leiter der Inszenierung. "Meines Wissens ist er sogar wesentlich öfter gespielt worden als Richard Strauss."

Große Herausforderung für Orchester und Regie

Die Herausforderung für die Musiker ist die besonders große Besetzung des Orchesters, das dicht gedrängt im Orchestergraben sitzt. Für die Regie aber liege die Herausforderung darin, den Stoff der Oper aus heutiger Perspektive zu inszenieren, sagt Christopher Baumann: "Man kann nicht leugnen, dass dieses Stück vor 100 Jahren geschrieben worden ist, mit einem speziellen Frauenbild, dass die Frau auch in gewisser Weise Opfer ihrer eigenen Triebe ist. Und das ist eben die Herausforderung an diese Inszenierung. Wie können wir dieser Frau auch auf eine Art Selbstbestimmtheit bringen, und Opfern, die es in diesem Stück gibt, ein würdiges Gesicht verleihen" sagt der Dramaturg. "Bei Franz Schreker werden die Opfer eigentlich glorifiziert und da muss man tatsächlich aufpassen. Dieser Herausforderung haben wir uns gestellt. Hoffentlich gut."

