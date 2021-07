Das NDR Chorexperiment - die Workshops Der NDR startet ein großes Chorexperiment. Dafür sind Eure Stimmen und Eure Videos gefragt. Alles, was Ihr braucht, lernt Ihr in unseren Workshops.

Die richtige Aussprache des Plattdeutschen und Hintergründe zum Lied "Dat Du min Leevsten büst", die technischen Voraussetzungen zum Hochladen des Videos und Training in den einzelnen Liedstimmen. All das könnt Ihr in den Workshops lernen, die der NDR den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Chorexperiment exklusiv anbietet. Für alle anderen werden die Workshops im Anschluss hier abrufbar sein.

Workshop Tag 1 am 17. Juli 2021:

17:00 Uhr bis 17:45 Uhr: Workshop mit Ulrike Stern, Aussprache Plattdeutsch und geschichtlicher Hintergund von "Dat Du min Leevsten büst".

Die Diplom-Kulturwissenschaftlerin Ulrike Stern ist seit 2017 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kompetenzzentrum für Niederdeutschdidaktik der Universität Greifswald. Sie organisiert die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Fachkräften in Kindertageseinrichtungen im Bereich Niederdeutsch im Land Mecklenburg-Vorpommern. Darüber hinaus ist sie als Übersetzerin, Autorin und Lektorin für niederdeutsche Texte tätig.

18:00 Uhr bis 18:45 Uhr: Workshop mit den beiden Chorleitern Nicol Matt (Hannover) und Alexander Koller (Linz) zur Erstellung der Audio und Video Tracks.

Nicol Matt: Der Dirigent, Pianist, und Sänger ist der Gründer und künstlerische Leiter des Chamber Choir of Europe und des World Choir for Peace. Seit November 2019 ist er künstlerischer Leiter des Kammerchors Hannover. Nicol Matt wird regelmäßig als Dozent und Juror zu internationalen Musikwettbewerben, Festivals und internationalen Universitäten eingeladen, um Workshops und Meisterkurse für Dirigenten, Musikstudenten und Sänger auf der ganzen Welt zu leiten.

Alexander Koller: Fasziniert von der Schönheit der menschlichen Stimme, lebt und arbeitet er als Chorleiter, Sänger und Pädagoge für Vokalmusik. 2007 gründete Koller den Hard-Chor-Linz, eine junge Gruppe von ambitionierten SängerInnen, 2015 übernahm er die Linzer Singakademie. Koller ist selber leidenschaftlicher Sänger und Solist in der Company of Music, im Chamber Choir of Europe und im World Choir for Peace.

Workshop Tag 2 am 18. Juli 2021 :

17:00 Uhr bis ca. 19:30 Uhr: Workshop mit Chorleiter Stephan Doormann, je 30 Minuten Einstudierung der Chorstimmen.

Proben der Einzelstimmen: 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr: Sopran // 17:30 bis 18:00 Uhr Alt // 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr Tenor // 18:30 Uhr bis 19:00 Bass

Stephan Doormann: Neben der künstlerischen Gestaltung ist Chorleiter Stephan Doormann die Vermittlung der Chormusik und das Erreichen neuer Publikumsgruppen ein zentrales Anliegen. Dafür konzipiert er immer wieder erfolgreiche neue Konzertreihen und Aufführungsformate. Als eine seiner vielfachen Audioproduktionen spielte er mit dem Kammerchor Hannover weltweit als erster Dirigent alle sechs Motetten Sven-David Sandströms ein. Er gewann 2010 und 2014 den 3. Preis beim Dt. Chorwettbewerb, erhielt 2011 den Musikvermittlungspreis des Musiklandes Niedersachsen und 2013 den Förderpreis Kultur der ev. Luth. Landeskirche Hannovers. Für die Einspielung zweier Kantaten mit dem Kammerchor Hannover für die Gemeinschafts-Produktion "Glaubenslieder" erhielt Stephan Doormannn den Echo Klassik 2010.

20:00 Uhr bis 20:45 Uhr: Workshop "Singen ist gesund!" mit Simone Viviane Plechinger

Simone Viviane Plechinger: Sie ist Dipl.-Musiktherapeutin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Welchen positiven Effekt das Singen sich auf die körperliche und geistige Gesundheit auswirkt, wird in ihrem Workshop anhand von aktuellen wissenschaftlichen Studien und praktischen Übungen veranschaulicht. Simone Viviane Plechinger ist Autorin und Coach auf dem Gebiet der Palliativmedizin mit Schwerpunkt Musiktherapie.