Eckart Runge spielt Musik von Bach bis Hendrix Stand: 19.12.2021 14:24 Uhr Am Montag spielt Eckart Runge in der Elbphilharmonie. Mit Eva Schramm sprach der Künstler über seine Musik, sein über 400 Jahre altes Cello und die Corona-Zeit.

Der Cellist Eckart Runge ist am Montag für ein Porträtkonzert der Hamburgischen Vereinigung von Freunden der Kammermusik zu Gast in Hamburg. Im Großen Saal der Elbphilharmonie spielt er ein Programm, das ausgefallener kaum sein könnte: eine Mischung aus Klassik, Rockmusik und Tango. Zum Beispiel werden einige der Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach in der Besetzung Cello, Saxofon und Akkordeon zu erleben sein.

AUDIO: Das ganze Interview mit Eckart Runge zum Hören (11 Min) Das ganze Interview mit Eckart Runge zum Hören (11 Min)

Eckart Runge spielt "Purple Haze" von Jimi Hendrix

Zu Gast bei NDR Kultur erzählte Eckart Runge, der drei Jahrzehnte lang Mitglied des Artemis-Quartetts war, auch von seinem Cello. Es ist ein Instrument der Brüder Hieronymus und Antonio Amati und wurde im Jahr 1595 gebaut. Eckart Runge wird darauf in Hamburg auch "Purple Haze" von Jimi Hendrix spielen: "Das Cello ist ganz wunderbar geeignet, um jedes mögliche Klangspektrum darzustellen", schildert Runge. "Ich glaube, dass es eigentlich das Chamäleon unter den Instrumenten ist. Es kann Höhen, Tiefen und stufenlose Übergänge zwischen den Tönen abbilden. Man kann im Prinzip von einer Formel-1-Rennbahn bis zur Schiffshupe jedes Geräusch imitieren. Und das macht mir besonders viel Spaß. Natürlich auch das Verzerrte einer Gitarre. Das ist ganz wunderbar. Und das Amati leistet großartige Dienste darin, das Klangspektrum zu erweitern."

Der Hendrix-Titel ist auch Teil seines Albums "Revolutionary Icons". Unter diesem Motto präsentiert er beim Konzert in Hamburg zusammen mit seinem langjährigen Duo-Partner, dem Pianisten Jacques Ammon, Stücke von Beethoven, den Beatles, Frank Zappa und eben Jimi Hendrix.

Corona zeigt Musikern ihre Verwundbarkeit

Eckart Runge spricht jedoch nicht nur über seine Musik, sondern auch darüber, wie er die Corona-Pandemie erlebt: "Die Corona-Zeit hat uns Musikern auf der Bühne gezeigt, wie verwundbar wir sind. Das hätten wir gar nicht so gedacht. Ich spreche da wahrscheinlich für viele, die freiberuflich tätig sind. Gerade das Zusammenkommen von Menschen in einer Live-Situationen ist das A und O unserer Tätigkeit. Und genau das ist es, was die Pandemie sehr erschwert bis unmöglich macht."

"Die Welt wird nicht auf Livemusik verzichten"

Dennoch, so glaubt er, sei die Wertschätzung für Livemusik durch die Pandemie gewachsen. "Das ist natürlich wiederum schön. Aber es ist sehr schwierig geworden. Vor allem für jüngere Kollegen, die gerade beginnen, ihre Karriere aufzubauen, ist es sicherlich noch ein bisschen schwieriger als für jemanden wie mich, der schon Jahre dabei ist und auf gewisse Ressourcen zurückgreifen kann, die man sich über Jahre aufgebaut hat. Aber ich denke, das Leben geht in Wellen, und auch die Pandemie wird irgendwann entweder überwunden oder etwas sein, mit dem wir uns arrangiert haben zu leben. Und ich glaube, die Welt wird nicht auf Livemusik verzichten, wie auch immer man es dreht."

Weitere Informationen Kulturpartner: Kammermusikfreunde Hamburg Die Kammermusikfreunde Hamburg präsentieren Kammermusik der Weltklasse in Laeiszhalle und Elbphilharmonie. extern

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassikboulevard | 19.12.2021 | 14:20 Uhr