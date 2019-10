Stand: 25.10.2019 16:29 Uhr

CD der Woche: Weithaas spielt Schumann und Brahms Schuman: Violinkonzert; Brahms: Doppelkonzert von Antje Weithaas und Maximilian Hornung Vorgestellt von Friederike Westerhaus

Antje Weithaas ist eine der herausragenden Geigerinnen unserer Zeit. Ausschließlich als Solistin vor Orchestern zu stehen, ist ihr nicht genug. Sie leitet Kammerorchester wie die Camerata Bern von der Geige aus, spielt viel Kammermusik und ist Professorin an der Hanns Eisler-Musikhochschule in Berlin. Ihre Diskographie umfasst unter anderem die Gesamteinspielung der Werke für Violine und Orchester von Max Bruch mit der NDR Radiophilharmonie. Mit diesem Orchester hat sie jetzt eine neue CD vorgelegt: das Violinkonzert von Robert Schumann und das Doppelkonzert für Violine, Violoncello und Orchester von Johannes Brahms. Der Cellist ist Maximilian Hornung, die Leitung hat Andrew Manze.

Schon der ungestüme Anfang des Violinkonzerts von Robert Schumann zeigt: Hier geht es turbulent zu. Dies ist kein gefälliges Konzert und alles andere als Schmuseklassik. Es ist nicht einmal nur das "normale" Leben, das hier beschrieben wird, sondern das Leben aus Schumanns Sicht. Er erlebte emotionale Umschwünge wohl noch extremer als andere Menschen - bis hin zu schmerzlich extrem. Da wirkt auch die Schönheit fragiler, da sie im nächsten Moment zerbrechen könnte.

Authentizität statt Glamour

Antje Weithaas ist eine Geigerin, die sich vor diesem Ungeschminkten nicht scheut und nichts zu glätten oder der Norm anzupassen versucht. Sie nimmt das Stück in seinem Hin- und Hergeworfensein komplett ernst. Statt auf Glamour setzt sie auf Authentizität. Das wirkt auch deswegen so stark, weil die NDR Radiophilharmonie unter Chefdirigent Andrew Manze sich mit ihr auf diesen Weg in die Seele Schumanns einlässt.

Die Geige ist eng verwoben mit dem Orchester, die Zerrissenheit nicht auf die Solostimme beschränkt. Unschwer sich vorzustellen, dass die lange Zusammenarbeit zwischen Antje Weithaas und der NDR Radiophilharmonie die Basis dieses vertrauensvollen gemeinsamen Musizierens ist.

Schumann komponierte das Konzert für den Geiger Joseph Joachim. Er bewunderte dessen Ausdruckskraft und Virtuosität. Doch selbst Joachim stöhnte, das Finale sei "entsetzlich schwer". Weithaas lässt darin trotz der technischen Anforderungen nie den nötigen Schwung vermissen.

Fesselnde Aufnahme

Das Schumann-Konzert mit dem Doppelkonzert für Geige und Cello von Johannes Brahms zu verbinden, ist naheliegend. Schließlich waren die beiden enge Freunde, und Schumann einer der wichtigsten Förderer von Brahms. Der schrieb das Doppelkonzert ebenfalls für den Geiger Joseph Joachim - ein Versöhnungswerk nach einer längeren Streitphase.

Hier wird diskutiert, gesungen, geweint, gelacht, geneckt. Mit Maximilian Hornung hat Antje Weithaas einen Cellisten an der Seite, der Spiellust hat wie sie - und in seiner Artikulation ebenso ausgefeilt ist. Den beiden bei ihrer intensiven Unterhaltung zuzuhören, ist ein Genuss. Die NDR Radiophilharmonie unter Andrew Manze wirft sich auch hier ganz mit hinein ins Geschehen - als eloquenter Dritter im Bunde.

Zwei Konzerte und knapp 64 Minuten, denen man von Anfang bis Ende gefesselt lauscht.

Schuman: Violinkonzert; Brahms: Doppelkonzert Genre: Klassik Zusatzinfo: NDR Radiophilharmonie Ltg: Andrew Manze Label: cpo

