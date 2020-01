Stand: 10.01.2020 18:19 Uhr - NDR Kultur

CD der Woche: Raritäten von Beethoven Beethoven: Works for Voice and Orchestra von Reetta Haavisto, Dan Karlström, Kevin Greenlaw, Turku Philharmonic Orchestra, Ltg.: Leif Segerstam Vorgestellt von Philipp Cavert

Der Geburtstag von Ludwig van Beethoven jährt sich in diesem Jahr zum 250. Mal, und wir freuen uns über einen finnischen Beitrag zum Jubiläum: Der Dirigent Leif Segerstam unternimmt einen Ausflug ins Nischenrepertoire und präsentiert Werke für Gesangsstimme und Orchester.

Eigentlich sollte Beethoven in Wien Mozarts Schüler werden, doch die Krankheit seiner Mutter ließ ihn nach Bonn zurückkehren. Als Beethoven Wien fünf Jahre später erneut besuchte, war Mozart bereits tot.

Im Gegensatz zu W.A. Mozart hat Beethoven nur eine unregelmäßige musikalische Ausbildung gehabt; so ging er in die Lehre bei Haydn und Albrechtsberger. Das Vokale ließ er sich von Salieri beibringen. Der zeigte ihm, wie man italienische Arien schreibt.

Eine lyrisch-dramatische Sopranistin

"Primo amore, piacer del ciel", "erste Liebe, Himmelslust" - eine Warnung vor Liebesverrat. Diese etwa viertelstündige Arie für Sopran und Kammerorchester ist der Vorläufer des bekannten "Ah! Perfido", das in diesem Jahr in vielen Beethoven-Konzerten zu hören sein wird.

Weitere Informationen NDR Kultur NDR Kultur feiert Ludwig van Beethoven NDR Kultur 2020 feiert die Musikwelt den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven. Zum Start des Jubiläumsjahres würdigte NDR Kultur den Komponisten mit viel Musik und Berichten im Programm. mehr

Die Finnin Reetta Haavisto ist auf der CD von Anfang an dabei; später werden noch ein Tenor und ein Bariton dazukommen. Haavisto - ein lyrisch-dramatischer Sopran mit edlem, heiter-leuchtendem Klang. Sie ist es gewohnt, lange Passagen in hoher Lage zu singen; hier kommt ihr klar ihre Erfahrung als Turandot zugute.

"No, non turbati" - als Beethoven diese Arie noch unter Salieris Aufsicht schrieb, war er kein Anfänger mehr. Er hatte schon seine erste Sinfonie geschaffen, zwei Klavierkonzerte und "Die Geschöpfe des Prometheus". Im einleitenden Rezitativ zeigt sich bereits, wie Beethoven auch in späteren Werken mit dem Orchester ein Gewitter heraufbeschwört.

Klares Faible für Raritäten

Man fühlt sich an die Pastorale erinnert. Das finnische Turku Philharmonic Orchestra sorgt für eine fokussierte Sängerbegleitung. Sein 75-jähriger Chef, Leif Segerstam, sagt von sich selbst: "Ich habe zwischen meinen beiden Ohren einen besonderen Platz für Beethoven."

In seiner Wiener Zeit hat Segerstam oft Beethoven dirigiert; während der 70er- und 80er-Jahre mit dem Radio-Symphonieorchester Wien. Die vorliegende CD ist Teil einer losen Beethoven-Reihe mit Leif Segerstam, der bereits das Oratorium "Christus am Ölberge" vorgelegt hat. Klares Faible also für Raritäten!

Eine spannende Zusammenstellung

"Soll ein Schuh nicht drücken" - dieses Lied schrieb Beethoven für Ignaz Umlaufs komisches Singspiel "Die schöne Schusterin". In der darin ebenfalls vorkommenden Arie "O welch ein Leben, ein ganzes Meer von Lust" scheint die Begleitung stellenweise schon Mendelssohn und Schumann vorwegzunehmen.

Noch aus den letzten Bonner Jahren stammt das Lied "Prüfung des Küssens", bei dem nun der Bariton ins Spiel kommt - wunderbar textverständlich und charmant gesungen vom Amerikaner Kevin Greenlaw! Der finnische Tenor Dan Karlström komplettiert das Terzett im Stück "Tremate, empi tremate".

Für all diejenigen, die bedauern, dass Beethoven nur eine Oper hinterlassen hat ("Fidelio") ist diese CD ein Muss. Sie bietet eine spannende Zusammenstellung italienischer Beethoven-Arien, dazu mehrstrophige Lieder in deutscher Singspiel-Tradition. Alle Texte gibt es im Beiheft.

Beethoven: Works for Voice and Orchestra Genre: Klassik Label: Naxos

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue CDs | 12.01.2020 | 15:20 Uhr