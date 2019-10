Stand: 04.10.2019 17:59 Uhr

CD der Woche: Beeindruckende Beethoven-Aufnahme Beethoven: Complete Symphonies von Andris Nelsons / Wiener Philharmoniker Vorgestellt von Raliza Nikolov

Der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven am 17. Dezember 2020 wirft lange Schatten voraus. Die Wiener Philharmoniker interpretieren mit Andris Nelsons Beethovens Sinfonien neu. Die opulente 5-CD-Box mit Blu-ray-Audio-Disc in TrueHD-Klangqualität ist gerade erschienen; es sind beeindruckende Live-Aufnahmen.

Wie macht man das - eine neue Interpretation zu liefern, die Fragen stellt ans so oft Gehörte, ans Vertraute, und zugleich die schlüssigen Antworten bietet? Die Wiener Philharmoniker liefern mit Andris Nelsons eine Interpretation, die erhaben ist und doch tastend, selbstgewiss, aber nie routiniert, neu, aber nicht um des Spektakels willen.

Tradition schwingt mit

Ungeheuer sinnlich ist der Klang - da darf, da muss die große Tradition mitschwingen. Es braucht für diese Meisterwerke keine überraschenden Volten, um das Publikum zu ergreifen, kein Gegen-den-Strich-Bürsten. Es braucht Präzision, Temperament, Sinn für Dramatik.

Die Wiener Philharmoniker lesen die Partituren mit Andris Nelsons nicht auf einmal ganz anders - es "genügt", meisterhaft zu spielen, mit einer großen Selbstverständlichkeit, mit einem fantastischen Gespür für die Architektur. Die feinen Soli, der charakteristische Klang jeder einzelnen Gruppe von Bläsern und Streichern fügen sich im Tutti umso eindrucksvoller zu einem Gesamtklang zusammen, der trotzdem immer transparent bleibt.

Meisterhaft dosierter Spannungsbogen

Diese Live-Aufnahmen sind technisch hervorragend aufbereitet, jederzeit bestens balanciert, als säße man im Konzertsaal. Die Tempi sind nie zu rasch, das Scherzo der Eroica zum Beispiel, immerhin mit "Allegro vivace" überschrieben, nimmt Andris Nelsons so, dass jede Phrase genau zu verfolgen und zu verstehen ist; das gewinnt enorm an Intensität. Auch im ersten Satz der Fünften kann man exemplarisch zeigen, was diese Aufnahme auszeichnet: der meisterhaft dosierte Spannungsbogen, die virtuose Verbindung von Dramatik und Sanglichkeit.

"Wenn die Wiener Philharmoniker Beethoven spielen, dann ist der Stil sofort präsent", hat Andris Nelsons gesagt. So einfach? Ja und nein. Die Erwartungen an eine solche neue Gesamtaufnahme sind immens. Und sie werden erfüllt. Chapeau.

Beethoven: Complete Symphonies Label: Deutsche Grammophon

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue CDs | 06.10.2019 | 15:30 Uhr