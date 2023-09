Berliner Staatsoper: Christian Thielemann wird Barenboim-Nachfolger Stand: 27.09.2023 12:10 Uhr Christian Thielemann wird neuer Generalmusikdirektor der Staatsoper unter den Linden, das gab Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) heute bekannt. Er folgt auf Daniel Barenboim, der Anfang des Jahres nach über 30 Jahren als Generalmusikdirektor zurückgetreten ist.

Der Posten war vakant seit Daniel Barenboim sich Anfang des Jahres aus gesundheitlichen Gründen von den Verpflichtungen als Generalmusikdirektor hat entbinden lassen. Thielemann wird das Amt 2024 übernehmen, wie Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) am Mittwoch ankündigte.

Thielemann derzeit Chefdirigent in Dresden

Christian Thielemann zählt zu den herausragenden Dirigenten der Gegenwart - derzeit leitet er als Chefdirigent die Staatskapelle Dresden. "Mit ihm sichern wir höchste musikalische Exzellenz für unsere Stadt", sagte Chialo bei der Pressekonferenz. Für den 64-Jährigen ist es auch eine Rückkehr in seine Heimatstadt. Thielemann ist in Berlin geboren und aufgewachsen. Er begann seine Karriere als Korrepetitor und Assistent von Herbert von Karajanan an der Deutschen Oper in Berlin. Der Dirigent war über lange Jahre künstlerischer Leiter der Osterfestspiele Salzburg. Von 2015 bis 2020 war er zudem Musikdirektor der Bayreuther Festspiele.

