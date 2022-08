Bayreuther Festspiele: Finale beim "Ring" mit "Götterdämmerung" Stand: 05.08.2022 12:26 Uhr Nach "Rheingold", "Walküre" und "Siegfried" folgt bei Wagners "Ring des Nibelungen" heute "Götterdämmerung". NDR Kultur überträgt heute ab 20 Uhr zeitversetzt.

"Plaste und Elaste" der VEB-Werke aus Schkopau bildeten 2013 die Kehrseite der klassizistisch prunkenden Fassade der New Yorker Börse. Das war das Setting der letzten Bayreuther "Götterdämmerung": Regisseur Frank Castorf jonglierte mit Punks, Dönerbude und morbidem Berliner Charme. Was erwartet die Wagnerianer 2022 bei Valentin Schwarz? Fährt er konzeptionell auf der gleichen Interpretationsschiene wie der Dirigent Cornelius Meister, der für den erkrankten Pietari Inkinen einspringt? Fordert der Österreicher mit Bert Brecht "Glotzt nicht so romantisch!", während der Niedersachse sich im Orchestergraben vielleicht hyper-romantisch gibt?

Für den ursprünglich vorgesehenen Stephen Gould springt als Siegfried kurzfristig Clay Hilley ein: Der aus Georgia stammende Heldentenor hat die Partie schon in Chicago gesungen und außerdem den Parsifal an der New Yorker Metropolitan Opera. Iréne Theorin meldet sich als Brünnhilde zurück, nachdem sie in "Siegfried" durch Daniela Köhler vertreten wurde.

NDR Kultur überträgt im Rahmen des ARD Radiofestivals die Aufführung aus Bayreuth in voller Länge zeitversetzt heute ab 20 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 05.08.2022 | 20:00 Uhr

