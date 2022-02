Benjamin Appl: "London ist ein großartiger Ort für das Lied" Stand: 09.02.2022 17:00 Uhr Der junge Bariton Benjamin Appl überzeugt als Interpret von romantischen Liedern, denen seine besondere Liebe gilt. Nun hat er Schuberts "Winterreise" aufgenommen. Beitrag anhören 54 Min

Benjamin Appls Künstlerkarriere begann bei den Regensburger Domspatzen. Es folgte ein Gesangsstudium in München und die Bekanntschaft mit Dietrich Fischer-Dieskau, der sein Mentor wurde. Heute glänzt Appl sowohl auf großen Konzertbühnen als auch bei renommierten Festivals. Der Bariton überzeugt gleichermaßen als Solist in Oratorien, wie als Interpret von romantischen Liedern.

Weitere Informationen 36 Min DAS! mit Star-Bariton Benjamin Appl Er erzählt, wie er in der kalten Jahreszeit seine Stimme pflegt und wie seine aktuelle Konzerttournee trotz Corona möglich ist. 36 Min

Benjamin Appl, Sie sind aus beruflichen Gründen bereits 2010 nach London gezogen. Dort ist auch heute noch, zumindest offiziell, Ihr Wohnsitz. Sie haben also damals Ihre Heimat verlassen. Was war in England anders als in Deutschland? Was hat dort funktioniert, was Sie hier hätten nicht so ohne Weiteres erreichen können?

Benjamin Appl: London, auch New York, aber London ganz speziell, war und ist ein ganz großartiger Ort fürs Lied. Ich glaube, die Gründe liegen darin, dass während der Zeit des Nationalsozialismus viele Leute nach England gingen - nach London. Es gab ganz viele große Gesangslehrer in dieser Zeit, die aus Deutschland kamen. Pianisten, Paul Hamberger zum Beispiel, Sängerinnen und Sänger - es war einfach ein Ort, wo sich Kultur gesammelt hat. Eigentlich genau das, was die Nazis nicht wollten. Dass diese Kunstformen oder diese Musik international wurden. Durch diese Emigration wurde eine riesige Welle von deutscher Musik oder deutschen Komponisten überall aufgeführt. Und so gibt es zum Beispiel auch diese wunderbare Geschichte, dass eine Sängerin abends in der National Gallery in London Schubert-Lieder und Schumann-Lieder sagen, als die deutsche Luftwaffe zur gleichen Zeit London bombardierte. Oder wenn Fischer-Dieskau in der Carnegie Hall sah, dass die Menschen, die jüdischen Emigranten in den ersten Reihen saßen und jeden Text mitsprachen. Ich glaube, dass da wirklich in London der Samen gelegt wurde für eine ganz große Tradition nicht nur des deutschen Liedes, sondern auch der französischen Melodie oder anderer Kunstformen wie des russischen Liedes. Und Orte wie die Ritmo Hall sind auch die, die sich phänomenal einsetzen für das Lied - wo es 80 oder 90 Liederabende pro Jahr gibt. Da gibt es leider noch nichts Vergleichbares in Deutschland.

Erstaunlich, zumal die Lieder nicht aus ihrem eigenen Kulturkreis kommen. Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass dieses schwankende Verhältnis zum Lied in Deutschland auch etwas mit dem ewigen Ringen Deutschlands mit seiner eigenen Identität zu tun hat?

Benjamin Appl: Sicherlich. Ich denke, dass das Lied die deutsche Geschichte wahnsinnig konkret abbildet. Ich habe meine Probleme mit dem Wort "stolz". Aber ich denke wirklich, dass wir hier in Deutschland sehr, sehr stolz sein dürfen auf diese ganz besondere Kunst, für die wir international beneidet werden - auch in Asien, Japan, Korea, Amerika, Südamerika. Alle beneiden uns für diese Kunstform, und wir sind uns dessen nicht bewusst, dass dieses Konglomerat von Text und Musik auf dieser unglaublich hohen Ebene seinesgleichen weltweit sucht. Und diesen Stolz, den dürften wir ruhig ein bisschen mehr zeigen.

Was lieben Sie an London? Was genießen Sie?

Benjamin Appl: London hat sich seit dem Brexit sehr verändern, muss ich gestehen. Als ich 2010 nach London kam, war es wirklich eine unglaublich vibrierende Stadt. Ich empfinde es als das musikalische Zentrum der Welt, ein Bindeglied zwischen Amerika und Europa, wo wie in keiner anderen Stadt ein kulturelles Angebot - nicht nur in klassischer Musik - besteht. Und das war für jemanden, der aus Bayern kommt, doch etwas ganz Besonderes. Wie gesagt, es hat sich ein bisschen verändert, aber ich hoffe, dass kommt vielleicht wieder.

Moderation: Beate Scheibe

Weitere Informationen NDR Kultur à la carte In der Sendung "NDR Kultur à la carte" kommen Menschen zu Wort, die etwas zu sagen haben. Die Gäste stellen sich nicht nur den Fragen, sie bringen auch ihre Lieblingsmusik mit. mehr Star-Bariton Benjamin Appl zu Gast Auf dem Roten Sofa erklärt der Bariton, wie man in der kalten Jahreszeit am besten seine Stimme pflegt und wie seine aktuelle Konzerttournee trotz Corona möglich ist. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | NDR Kultur à la carte | 07.02.2022 | 13:00 Uhr