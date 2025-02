Alex Paxton eröffnet "Visions"-Festival in der Elbphilharmonie Stand: 09.02.2025 08:49 Uhr Zeitgenössische Musik klingt für viele wahrscheinlich wenig verlockend. Das "Visions"-Festival in der Elbphiharmonie möchte das ändern. Zum Auftakt gab es mit Musik, die nach Videospielen klingt - extra komponiert vom Briten Alex Paxton.

von Annette Yang

Eintauchen in eine fremde Welt: Komponist Alex Paxton fährt mit der Tube in die Elbphilharmonie. Die bunten Augen an der Wand zur Eröffnung des Festivals waren übrigens auch seine Idee. "Das fühlt sich an, als würde man durch die Gedärme eines Monsters oder Aliens fahren", sagt der Komponist. "Dann ist die Rolltreppe auch noch so nervig langsam - als wäre man in einer Wagner Oper."

Mit seiner Musik möchte Paxton neue Welten erschaffen: "World Builder, Creature" so heißt das Stück, das er für das NDR Elbphilharmonie Orchester geschrieben hat. Der Brite liebt Videospiele und Jazz - und das hört man. Mit diesen Klängen darf er das "Visions"-Festival eröffnen.

Alex Paxtons Musik sprudelt, leuchtet und fließt

"Bitte setzt unterschiedliche Akzente", erklärt er dem Orchester in der Elbphilharmonie an der Seite von Chefdirigent Alan Gilbert. Paxton hat genaue Vorstellungen für sein Stück: "Und die Posaunen im Konzert später bitte so laut wie möglich." Es ist Musik wie ein Wimmelbild - ganz unterschiedliche Stile verschmelzen dabei. Es sprudelt, leuchtet und fließt. Neue Musik nicht verkopft, sondern verspielt.

Das Publikum ist jedenfalls begeistert, wie dieses junge Mädchen: "Am Anfang war es noch gewöhnungsbedürftig, aber zum Ende hin war ich von der Musik wirklich sehr berührt." Und eine Dame ergänzt: "Es ist so eine ganz eigene Tonsprache, die irgendwie die ganze Natur zusammenfasst. Ich fand das sehr begeisternd."

AUDIO: Start des Festivals "Elbphilharmonie Visions" (4 Min) Start des Festivals "Elbphilharmonie Visions" (4 Min)

Neue Musik kann Spaß machen

Und der Abend geht noch weiter. Nach jedem Festival-Konzert legt ein DJ in dem momentan leerstehenden Restaurant in der Elbphilharmonie auf. So entspannt ist es dort selten. "Es gibt so viele Arten von Kunst", sagt Paxton. "Ich finde, wir sollten alle Arten feiern. Das ist doch total spannend: Ein Essen, das du für Freunde kochst, kann Kunst sein oder Mode. All das haben Menschen geschaffen. Und diese ganze Vielfalt können wir feiern." Experiment geglückt: Paxton zeigt, dass Neue Musik Spaß machen kann, wenn sie sich selbst nicht zu ernst nimmt.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Hamburg Journal | 08.02.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik