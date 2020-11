Abenteuerlicher Mix aus Country, Indie-Rock, Soul und Lounge Stand: 12.11.2020 14:36 Uhr Seit Jahren heißt es, mit Album-Veröffentlichungen sei im Musikgeschäft kein Geld mehr zu verdienen - der Profit stecke vielmehr in umfangreichen Tour-Aktivitäten. Das gilt aber nicht für alle Künstler: Lambchop aus Nashville legen jetzt ein Werk namens "Trip" vor, weil sie auf der Bühne - auch ohne Covid-19 - nur Miese einfahren und das entsprechend kompensieren müssen.

von Marcel Anders

"Das Album kam dadurch zustande, dass wir unsere letzte Tour absagen mussten, weil sie nicht genug Geld eingespielt hätte", erklärt Mastermind Kurt Wagner. "Wir hätten sogar welches verloren und leben seit Jahren am Rand der Profitabilität, was sich nur durchs Aufnehmen von Tonträgern kompensieren lässt."

Persönliche Lieblingssongs frei interpretiert

Harte Zeiten, die Wagner mit Humor nimmt - weil er mit seiner Musik eh nie reich werden wollte. Und er allein die Tatsache, seit 35 Jahren in einer Band namens "Lammkotelett" zu spielen, als Erfolg wertet. Sie hat ihn vor einer Karriere als Schreiner bewahrt und ihm eine treue Hörerschaft beschert. Die konfrontiert der 61-Jährige nun mit "Trip", einem Cover-Album, für das jedes Band-Mitglied seinen persönlichen Lieblingssong ausgewählt hat.

"Meine Hoffnung war, dass diese Songs ein bisschen darüber verraten, wer Lambchop sind - und woher sie kommen", so Wagner. "Einfach weil sie unsere Persönlichkeit reflektieren. Außerdem war es ein großer Spaß: Ein Album, das nicht groß produziert wurde. Die Songs sind alle an einem Tag entstanden. Von daher konnte man da nicht zu anspruchsvoll sein."

Hinter dem freien Interpretieren steckt aber nicht nur ein Spaß-Ansatz, sondern auch ein Experiment: Wagner will sehen, wie Lambchop ohne seine Federführung klingen - und woraus die seltsame Symbiose aus Alternative Country, Indie-Rock, Soul und Lounge resultiert, die die Band so originell macht. Das lässt sich an Interpretationen von Wilco, George Jones, Stevie Wonder oder den Jackson 5 ablesen, die so frei anmuten, dass sich die Originale oft erst am Text erkennen lassen.

Humor und handwerkliches Können

Skurrile Interpretationen, mit der Lambchop Humor wie handwerkliches Können beweisen - und ihre Hörer auf einen abenteuerlichen, kleinen Tripp schicken. Dabei ist der Albumtitel eher eine ironische Anspielung darauf, wie Wagner seine bisherige Musikerlaufbahn empfindet - mit einer Band, die sich nie an irgendwelche Regeln gehalten hat und mit "Trip" einmal mehr den charmanten Stilbruch propagiert. Trotzdem handele es sich bei diesem Cover-Album um ein einmaliges Projekt, so Wagner: "Ich wurde schon vor einigen Tagen gefragt, ob wir das Ganze fortsetzen. Aber ich denke, damit warten wir noch. Ich arbeite momentan an einer Menge neuer Musik, die nichts mit Coverversionen zu tun hat."

Die soll im nächsten Jahr erscheinen und wieder mit einer Tournee einhergehen. Ansonsten müsste Wagner wohl zum Schreinern zurückkehren, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen: Seine Frau Mary, Vorsitzende der demokratischen Partei von Tennessee, hat den Einzug in den US-Senat auch diesmal knapp verpasst. Das kommt davon, wenn man in einem traditionell roten Bundesstaat lebt.

Trip Label: City Slang

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue CDs | 12.11.2020 | 14:20 Uhr