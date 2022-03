70. Geburtstag von Wolfgang Rihm: Neue emotionale Welten Stand: 13.03.2022 00:01 Uhr Zu den größten Komponisten unserer Zeit gehört Wolfgang Rihm. Seine Musik hat es aus der Spezialistenecke heraus in die normalen Konzertprogramme geschafft. Nun wird der Komponist 70 Jahre alt. Beitrag anhören 4 Min

von Margarete Zander

Ein Donnerhall ging durch die Musikszene, als Wolfgang Rihm die internationale Bühne in Donaueschingen betrat. Nicht weil die Musik so laut war, sondern weil der damals 22-Jährige es wagte, expressiv zu schreiben. "Ich wurde so als der Gott-sei-bei-uns was macht denn der, der ist ja der Feind, der macht das ja alles ganz anders", erinnert sich Rihm.

Kritiker rieten ihm, doch die harmonischen Stellen aus seinen Stücken zu streichen, Kolleginnen und Kollegen beobachteten ihn skeptisch. Er war kein Rechenkünstler, sondern ein Genießer. Als er nach einem feuchtfröhlichen Abend in der Villa Massimo in Rom erst am nächsten Nachmittag wieder auftauchte, hatte er seinen Rausch ausgelebt und ein Streichquartett geschrieben. "Künstliche Rauschzustände hindern mich am Lebensgenuss", zitiert Eleonore Büning den Komponisten aus Karlsruhe in ihrer aktuellen Biografie.

Rihms Musik steht emotional unter Strom

Mit seiner Opernfantasie "Dionysos" feiert er nach Texten von Nietzsche den griechischen Gott des Weines, des Wahnsinns und der Ekstase, mit Chiffren haut er Figuren aus Stein, mit Sotto voce lässt er einen Hauch von Mozart durch den Konzertsaal wehen: "Es gab bei mir immer - von Anfang an - die Präsenz der Geschichte, der Gegenwart und der Zukunft. Also nicht die ausgeblendete Geschichte als Garant der Zukunft, sondern die Präsenz der Geschichte als Voraussetzung für Gegenwart und Zukunft."

Wolfgang Rihm hat über 500 Werke komponiert. Seine Musik steht emotional unter Strom und verlangt von Interpreten alles - und mehr, wie die Posaunenstelle in Jagden und Formen von Uwe Dierksen vom Ensemble Modern: "Man kann es vielleicht so sagen, dass es als unspielbar galt. Für den Spieler selbst ist es tatsächlich etwas, was das Leben verändert. Es verändert es insofern, als ich über das Posaunespielen noch mal ganz neu nachdenken muss."

Hintergründe die das Hören magisch verzaubern

"Über die Linie" hat Eleonore Büning deshalb die aktuelle Biografie von Wolfgang Rihm genannt. Im Vorwort schreibt sie, dass er schon mit den ersten Konzerten die "Isolierstation der neuen Musik verlassen hat" und seine Musik "auch Menschen berührt, die keine Lust haben auf Avantgarde".

Wolfgang Rihm erklärt seine Musik nicht, aber er spricht mit Leidenschaft über die Hintergründe. Dabei nimmt er das Publikum in Einführungskonzerten gern mit in Labyrinthe aus Literatur, Kunst, Geschichte und Klängen, die das Hören magisch verzaubern. Erleben kann man das unter anderem bei den Salzburger Festspielen und beim Lucerne Festival. "Das Denken muss ein Neues sein, nicht nur das Mittelchen", ist einer der Hauptgedanken aus Wolfgang Rihms Kompositionsseminar.

Nachhaltige Begegnungen mit emotionalen Welten

Vor einigen Jahren erkrankte Wolfgang Rihm an Krebs, es folgten viele Chemotherapien. "Es kann noch einige Jahre so gehen, niemand weiß es", sagt seine Ehefrau Verena dem Journalisten Victor Grandits, der seinen Porträtfilm 2020 "Das Vermächtnis" nannte.

Wolfgang Rihm scheint derzeit in guter Verfassung, besucht die vielen ihm zu Ehren veranstalteten kleinen Festivals und macht Lust auf viele weitere nachhaltige Begegnungen mit diesen emotionalen Welten, die erstaunliche Kräfte besitzen, das Hören und Denken zu verändern.

