ZAZ bringt einen Hauch französisches Flair nach Hannover

Stand: 04.11.2022 08:07 Uhr

Sie dürfte derzeit die erfolgreichste Interpretin des neuen Chansons in Frankreich sein: Isabelle Geffroy, kurz ZAZ. Am Donnerstagabend holte die Chanteuse das ausgefallene Konzert in Hannover nach.