Verdienstorden SH für Jazzmusiker Nils Landgren Stand: 11.02.2025 15:01 Uhr Hohe Auszeichnung für Mr. Red Horn: Nils Landgren wird am Dienstag mit dem Verdienstorden des Landes Schleswig-Holstein geehrt. Seit 34 Jahren prägt der Schwede, der seit 2012 die JazzBaltica leitet, die Musikszene in SH. Ein Rückblick.

von Benedikt Stubendorff

1991 war Nils Landgrens erster Auftritt in Schleswig-Holstein. Damals als Mitglied des JazzBaltica Ensembles - und bereits mit seiner roten Posaune. Drei Jahre später erfolgte der Durchbruch mit der "Nils Landgren Funk Unit" - durch einen Auftritt bei der JazzBaltica im damaligen Landeskulturzentrum auf Schloss Salzau.

1999 jazzte der Posaunist und Sänger mit dem großen schwedischen Jazz-Pianisten Esbjörn Svensson, 2003 mit Gitarrenlegende Pat Metheney. Wolfgang Haffner, die NDR Bigband, Randy Brecker, Michael Wollny - große Namen der internationalen Jazzszene spielten mit ihm in Schleswig-Holstein. Es gab kein Jahr ohne Nils Landgren.

2012: Landgren krempelt JazzBaltica um

2012 übernahm Landgren die künstlerische Leitung der totgesagten JazzBaltica und griff auf den Gründungsgedanken zurück, Künstler aus dem Ostseeraum in den Mittelpunkt zu rücken. "Die Vorfreude ist sehr groß! Es ist sehr spannend, alles ist ganz neu. Ich glaube, dass kann wirklich zu einer Riesen-Party werden. Hinter den Kulissen wird natürlich viel Arbeit verlangt, aber dafür sind wir ja hier", sagte Landgren damals.

Jazzfestival zieht nach Niendorf: Party für alle

Während das Land sein Kulturzentrum Salzau an den Meistbietenden verkaufte, zog der sympathische Schwede mit der JazzBaltica auf die Evers-Werft im Niendorfer Hafen. Dort wollte er den Jazz für alle erlebbar machen: "Da gibt es richtig viel. Auch wenn man keinen Bock hat, etwas zu bezahlen. Da kann man einfach nur dieses schöne Ambiente genießen und ein Fischbrot kaufen und sich die Musik anhören. Aber es heißt ja nicht, nur weil es frei ist, ist es ohne Anspruch. Wir zeigen in die erste Reihe Bands aus dieser Gegend und geben Leuten eine Chance, die aus diesem Raum kommen", erklärte Landgren sein Konzept.

Mr. Red Horn: Markenzeichen rote Posaune

2016 feierte Nils Landgren seinen 60. Geburtstag in Schleswig-Holstein - bei der JazzBaltica: "Ich habe gedacht, ich bin 60, ich bin 40 Jahre im Geschäft, ich bin von Anfang an bei der JazzBaltica dabei gewesen: Vielleicht darf ich mich auch ein bisschen feiern", so Landgren augenzwinkernd. Im gleichen Jahr feierte Schleswig-Holstein den Musiker mit dem Kunstpreis des Landes. Auf der Bühne klärte Mr. Red Horn das Geheimnis um die Farbe seines Instrumentes auf:

"Warum eine rote Posaune? Ich wollte einfach ein eigenes Instrument haben, das nicht so aussieht wie alle anderen. Das ist lange her. Ich glaube, 1985 war das, da wurde ich darauf angesprochen. Ich habe gesagt, das Instrument muss aber besser sein als das, was ich jetzt habe. Ich hätte nicht gedacht, dass das zum Markenzeichen werden könnte. Das war nur ein Ansatz für mich, etwas Persönliches in der Hand zu haben", blickt Landgren auf die Entstehung seines Markenzeichens zurück.

Landgren: Immer entspannt und zu Scherzen aufgelegt

2018 - mittlerweile in Timmendorfer Strand - gibt sich der sympathische Schwede kurz vor der Eröffnung der JazzBaltica gelassen: "Bei mir ist die Stimmung sehr, sehr gut. Ich bin schon im Meer gewesen, habe gebadet, die Temperatur gemessen. Das fühlt sich sehr gut an", so Mr. Red Horn.

Kein Scherz: Bundesverdienstkreuz 2018 erhalten

Im Jahr darauf erhielt der Mann aus dem schwedischen Degerfors das Bundesverdienstkreuz für seine Rolle rund um den kulturellen Austausch zwischen Deutschland und Skandinavien: "Als der Botschafter mich anrief, habe ich angefangen zu lachen. Ich konnte das nicht glauben - ich dachte, es sei ein Scherz", berichtete Landgren damals und fügte hinzu: "So etwas passiert einem alten Schweden nicht oft. Ich bin überwältigt und stolz."

11. Februar 2025: Verdienstorden SH für Landgren

Nun folgt die nächste hohe Auszeichnung für den Jazzmusiker: Am Dienstag wird er den Verdienstorden des Landes Schleswig-Holstein bekommen. Die zweithöchste Auszeichnung des Landes für einen Mann, der sich bei uns offenbar wohlfühlt: "Ich finde die Schleswig-Holsteiner überhaupt nicht steif oder zurückhaltend. Ich bin Schwede, wir sind viel weiter nördlich, wo die vielleicht zurückhaltender sind. Ich fühle mich total wohl hier und finde, die Leute sind super."

