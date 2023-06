Trauer um Bossa-Nova-Ikone Astrud Gilberto

Stand: 06.06.2023 16:14 Uhr

Die brasilianische Sängerin Astrud Gilberto ist am Montag in ihrem Zuhause in Philadelphia gestorben, wie ihre Enkeltochter Sofia Gilberto in den sozialen Medien mitteilte. Die Sängerin wurde 83 Jahre alt. "Sie ist jetzt ein Stern neben dem Großvater João Gilberto", sagte die Enkelin. Ihre Version des Bossa Songs "The girl from Ipanema" hatte sie in den späten 1960er-Jahren weltberühmt gemacht.