Schwedischer Jazzmusiker Georg Riedel gestorben Stand: 26.02.2024 11:45 Uhr Der schwedische Jazzmusiker Georg Riedel ist tot. Das berichten übereinstimmend schwedische Medien. Riedel schrieb unter anderem Filmmusik für "Pippi Langstrumpf" und "Michel aus Lönneberga". Riedel wurde 90 Jahre alt.

Der Bassist und Komponist wurde am 8. Januar 1934 im tschechischen Karlsbad geboren. In den 60er-Jahren schrieb er Filmmusik für "Pippi Langstrumpf", "Wir Kinder aus Bullerbü" und "Michel aus Lönneberga". In Schweden kennt jeder seine "Pippi Langstrumpf-Musik". Schwedische Kinder singen "Ingas Sommervisa" alljährlich zum Schulabschluss.

Auch für die NDR Bigband komponierte Riedel

Riedel war mitverantwortlich für die Geburt des skandinavischen Zweigs des Jazz. Die 1964 veröffentlichte Platte "Jazz på Svenska" war die Initialzündung dafür und ist bis heute der meistverkaufte Tonträger mit nordischem Jazz. Auch für die NDR Bigband schrieb Georg Riedel Arrangements und Kompositionen. Zum 90. Geburtstag der skandinavischen Ikone gab es Anfang Januar in der Bigband-Sendung seine besten Aufnahmen mit dem Ensemble zu hören.

Weitere Informationen Jazzar du svenska? - Georg Riedel zum 90. Geburtstag Georg Riedel verhalf Skandinavien auf die Landkarte des und schrieb wundervolle Arrangements für die NDR Bigband. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Play Jazz! | 26.02.2024 | 23:33 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Jazz