"School's Out": NDR Bigband auf Schultour in Niedersachsen Stand: 09.02.2023 10:26 Uhr Die NDR Bigband tourt derzeit durch Schulen in Niedersachsen. Am Mittwoch gab sie in Hameln ein Konzert mit über 40 Nachwuchskräften aus gleich drei Bands der Gymnasien Albert-Einstein, Schiller und Viktoria Luise.

von Agnes Bührig

Die Aula des Albert Einstein Gymnasiums - mit fast 400 Besucherinnen und Besuchern - hat sich in eine Jazzbühne verwandelt. Mal in warmem Rot, dann wieder nordisch-blau erstrahlt der langgestreckte Saal. Über den Köpfen der jungen, klassisch in schwarz gekleideten Musikerinnen und Musiker wandern geometrische Muster. "Gemeinsam statt in Konkurrenz" lautet das Motto des Abends, die musikalische Antwort auf die Corona-Pandemie.

Schulbands nach Pandemie schlecht besetzt

Musiklehrer Björn Barner verweist auf die schwierige nach-pandemische Lage der Schulbands: "Wir hatten vorher schon an allen drei Schulen fast vollständig besetzte Big Bands. Es gibt ein paar Orchideen-Instrumente - das Bariton-Saxofon ist eines davon und im Posaunen-Bereich ist es auch oft ein bisschen dünn. Aber grundsätzlich war die Big Band so besetzt, dass sie spielfähig war. Das hat sich durch Corona brutal verändert, weil die Nachwuchsförderung nicht stattgefunden hat und dann Schülerinnen und Schüler ihren Abschluss gemacht haben und diese Plätze unbesetzt blieben."

Schulbandleiter Björn Barner vom Schiller-Gymnasium gibt unaufgeregt die Einsätze. Das Programm des ersten Sets an diesem Abend setzt sich aus den verschiedenen Schwerpunkten der beteiligten Schulen zusammen: Swing und traditioneller Jazz am Schiller-, Latin Jazz am Victoria-Luise- und rockig Inspiriertes am Albert Einstein- Gymnasium.

Weitere Informationen "School's Out - It's Bigband Time" in Buxtehude Zum Abschluss ihrer Schultour 2023 durch Niedersachsen besucht die Bigband des Gymnasium Buxtehude Süd. mehr

Aha-Effekte durch Workshops mit NDR Bigband-Musikern

Aha-Effekte gab es für Abiturientin und Trompeterin Hannah Schulze vor allem in der Vorbereitung mit den NDR Bigband-Musikern. "Für den Workshop waren Fiete Felsch und Ingolf Burkhardt einen Tag bei uns und haben uns gecoacht. Einmal hat Ingolf Burkhardt gesagt, dass man zusammen zum Beispiel einen Ton wirklich bis zum Ende aushalten soll. Das war so etwas, wo einem diese Zusammengehörigkeit - zum Beispiel von den Trompeten, aber auch von der ganzen Band - deutlich wurde. Dass man da aufeinander hören muss und nicht nur für sich alleine spielt", sagt Hannah Schulze.

Ganz allein komponiert hingegen sind die Musikstücke des zweiten Sets dieses Doppelkonzertes mit der NDR Bigband. "Kind of Selfies" heißt das neue Programm des Ensembles, in dem nicht nur einzelne, sondern alle Bandmitglieder eigene Stücke beitragen. So lernt man sich auch unter Kollegen zum Teil neu musikalisch kennen, sagt der Alt-Saxophonist Fiete Felsch. Zudem komme ein abwechslungsreiches Programm mit unterschiedlicher Stilistik dabei heraus.

AUDIO: Jazzstudie: Was läuft schief in der Jazzszene? (4 Min) Jazzstudie: Was läuft schief in der Jazzszene? (4 Min)

Saxophonist Felsch: Jazz ist anspruchsvolle Improvisation

"Die Kinder - und Jugendlichen können sich ein Bild machen, dass Jazz nicht nur immer reine Unterhaltungsmusik ist, sondern dass es in einen teilweise sehr anspruchsvollen Bereich reingeht, was Improvisation angeht. In einigen Fällen haben wir das auch geschafft, ein paar Blockaden zu lockern. Wir versuchen zu vermitteln, dass das Besondere an der Jazzmusik die Improvisation ist", erklärt Felsch die Herangehensweise der Bigband-Workshops.

Die NDR Bigband auf Schultour - heute Abend zu erleben mit der Schulband "Missing Link" von der IGS Roderbruch in Hannover, morgen zum letzten Konzert der Reihe am Gymnasium Buxtehude Süd.

Weitere Informationen NDR Bigband: Die Konzerte Die NDR Bigband spielt Konzerte in Hamburg, Norddeutschland und der ganzen Welt. mehr Die NDR Bigband Siebzehn Musiker mit ausgeprägt persönlichem Stil liefern die Grundlage für Bigband-Jazz auf höchstem Niveau. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Matinee | 09.02.2023 | 09:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Jazz