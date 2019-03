Stand: 24.03.2019 10:20 Uhr

Neubrandenburg: Jazzfrühling geht zu Ende

Mit einem Jazz-Brunch geht am Sonntag in Neubrandenburg der 28. Jazzfrühling zu Ende. Mehr als 3.700 Besucher kamen zu den verschiedenen Konzerten. So gut wie alle Veranstaltungen waren ausverkauft. Das habe es bislang noch nicht beim Jazzfrühling gegeben, so die Veranstalter.

Exklusive Sinfonie zum Auftakt

Bereits der Auftakt am vergangenen Mittwoch sorgte für eine volle Konzertkirche. Die Schweizer Band "Hildegard lernt fliegen" führte zusammen mit der Neubrandenburger Philharmonie die Sinfonie „The Big Wig“ auf - exklusiv für den Jazzfrühling. Der Schweizer Andreas Schaerer hat die 20-minütige Sinfonie geschrieben.

Mehrere internationale Gäste

Zu Gast war in diesem Jahr unter anderem das Trio "NES" aus Valencia in Spanien mit Cellisten, Gesang und Schlagzeug. Außerdem trat die finnische Band "Timo Lassy" im Schauspielhaus auf. Und auch die Münchner Bigband "Jazzrausch" und die "Beat`n Blue Band" aus Berlin heizten den Gästen ein. Die Veranstalter sehen den Jazzfrühling als Festival für Jazz und Weltmusik. Er wurde auch in diesem Jahr wieder von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin unterstützt.

Auftakt für Jazz-Saison in MV

Mit dem Jazzfrühling in Neubrandenburg startet traditionell die Jazzsaison in Mecklenburg-Vorpommern. Zu den kommenden Veranstaltungen gehören unter anderem die "Eldenaer Jazz-Evenings" im Juli in Greifswald und das "See More Jazz-Festival" im August in Rostock.

