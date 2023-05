NDR Kultur Radiokonzert mit 50 alten Röhrenradios Stand: 11.05.2023 13:04 Uhr Das Programm von NDR Kultur wird am Samstagabend im Maritim Hotel in Kiel aus rund 50 Röhrenradios ertönen. Veranstalter dieses Konzerts und sicherlich ungewöhnlichen Klangerlebnisses ist der Fotograf Axel Schön.

von Jens Zacharias

Was passiert eigentlich, wenn man 50 alte Röhrenradios auf den gleichen Sender einstellt und einschaltet? Axel Schön hat es tatsächlich ausprobiert. Es war offenbar so beeindruckend, dass er dieses Klangerlebnis nun mit anderen teilen möchte. Denn Fotograf und Röhrenradio-Fan Axel Schön lädt ein zum Radiokonzert der ganz besonderen Art: 50 Röhrenradios in einem Raum mit gleicher Sendereinstellung.

Erstes Röhrenadio aus dem Sperrmüll

Fotograf Axel Schön aus Kiel war eigentlich nie Fan alter Radios, bis er als Student in den späten 1980ern einen alten Blaupunkt-Röhrenempfänger im Sperrmüll fand, ein typisches 50er-Jahre-Radio. "Ich musste es sogar noch verteidigen gegen jemanden, der es erst nach mir entdeckt hatte. Ich konnte mich durchsetzen und habe es mit nach Hause genommen", erinnert sich Axel Schön.

Axel Schön sammelt rund 120 Röhrenradios

In seiner behelfsmäßig im "Obstkisten-Ambiente" eingerichteten Studentenbude machte sich das neue alte Blaupunkt-Röhrenradio extrem gut. Aber ein Radio, das nur gut aussieht, bringt nichts. "Ich war sehr überrascht, dass das Ding auch funktioniert - und nicht nur das - auch noch gut klingt!", berichtet Schön. Ein klangliches Schlüsselerlebnis für Axel Schön. Im Laufe der Zeit werden es immer mehr und andere Röhrenradios. Heute sind es: "Irgendwas bei 120, das ist nicht viel!"

Experimente mit mehreren Radios

Axel Schön beginnt mit klanglichen Röhrenradio-Raum-Experimenten: "Da hab ich dann quasi Quadrophonie hergestellt und in jede Ecke so einen Turm mit Radios, alle auf dem gleichen Sender, das haut einen weg. Das ist richtig geiler Sound", sagt Schön. Seiner Meinung nach liegt das vor allem am perfekten Zusammenspiel von Holzgehäuse, Röhren und den alten Lautsprechern. "Das macht mit den Geräten richtig Spaß, wenn ich die Augen zu mache. Ich höre nicht Radio, sondern ich höre das Instrument,", erzählt Axel Schön.

NDR Kultur-Konzert am 13. Mai in Kiel

Besonders Jazz und Klassik hört Axel Schön gern auf seinen alten Röhrenradios - und die werden am Samstag beim Röhrenradio-Konzert alle auf NDR Kultur eingestellt, wo ab 19:00 das Radiokonzert zu hören ist. Einlass zu diesem ungewöhnliche Konzert im Kieler Maritim Hotel ist ab 18:00 Uhr. Nach dem Radiokonzert ab 22:00 Uhr bis Mitternacht steht dann NDR Kultur Neo mit Charlotte Oelschlägel auf dem Programm.

Die Veranstaltung findet im passenden Ambiente zu den alten Röhrenradios in einem Raum im 70er-Jahre-Stil neben der Backbordbar im Maritim statt. Weitere Konzerte im Sommer sind geplant.

Weitere Informationen Aus der Mailänder Scala: Verdis "I vespri siciliani" Fabio Luisi dirigiert an der Mailänder Scala "I vespri siciliani" von Giuseppe Verdi, mit Marina Rebeka und Piero Pretti. mehr NDR Kultur Neo Klassik trifft Neo Classical, Weltmusik, Pop, Jazz oder Electronica. Wir begleiten Sie mit einem grenzenlosen Musikmix durch die letzten Stunden des Tages. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 12.05.2023 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Jazz