Kinan Azmeh und die NDR Bigband beim Morgenland Festival 2019 Stand: 23.04.2021 19:01 Uhr Der syrische Klarinettist Kinan Azmeh ist ein Virtuose: immer an der musikalischen Schnittstelle und jenseits kultureller Trennlinien - Ost oder West, Klassik oder Jazz.

Auf ihrer steten Suche nach neuen Klängen, Begegnungen und Intensitäten hat die NDR Bigband vieles erlebt, doch kaum ein Konzert hatte einen solchen Nachhall von Begeisterung hinterlassen wie das Konzert im März 2017 beim Salam Syria-Festival mit Kinan Azmeh. Gemeinsam mit dem syrischen Klarinettisten besuchte die NDR Bigband dann im Juni 2019 das Morgenland Festival und präsentierte das Programm "The Canteen".

Mit seinen ausgefeilt strukturierten kompositorischen Ideen und seinem Spiel in Yo-Yo Mas Silk Road Ensemble war Azmeh mit verschiedenen Formationen bereits Stammgast beim Morgenland-Festival in Osnabrück. Mit dem wandlungsfähigen Ton seiner Klarinette, der zwischen jauchzender Freude und abgrundtiefer Erschütterung jede erdenkliche Gefühlsschattierung umfasst, führte er das Publikum durch einen Wirbel von Emotionen, der sich in schieres Glück auflöst.

Einen Teil des NDR Bigband Konzertes mit Ingolf Burkhardt und Wu Wei in der Elbphilharmonie können Sie außerdem hier als 3D-360°-Video erleben - am Besten mit VR-Brille und In-Ear-Kopfhörern:

