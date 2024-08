Meister-Gitarrist Pat Metheny wird 70 Stand: 12.08.2024 06:00 Uhr Seit Jahrzehnten sorgt Pat Metheny für Furore. Jedes Jahr geht er auf ausgedehnte weltweite Tourneen und legt regelmäßig neue Alben vor. 20 Grammys hat er bereits gewonnen und viele seiner Platten sind Bestseller. Heute feiert der amerikanische Musiker seinen 70. Geburtstag.

von Sarah Seidel

Die eigene Stimme zu finden, das ist für Pat Metheny keine Option, sondern essentiell. Mit seiner eigenen Stimme sorgt er als Gitarrist seit rund 50 Jahren für Furore. Sein Debütalbum "Bright Size Life" von 1975 war der Beginn einer beispiellosen internationalen Karriere, da war er 21. Nur zwei Jahre später gründete er seine berühmte "Pat Metheny Group" zusammen mit dem Keyboarder Lyle Mays. Heute ist er 70 und kein bisschen sentimental.

Pat Metheny - ein Musiker, der am Hier und Jetzt interessiert ist und an Dingen,

die lebendig sind. Er hat kein Interesse daran, zurückzublicken. In seiner Vita finden sich Projekte mit Musikern wie dem Freejazz-Saxofonisten Ornette Coleman, dem Bassisten Charlie Haden, mit Joni Mitchell oder David Bowie. Er ist ein extrem vielseitiger Gitarrist, ein Komponist und Arrangeur, Sound-Tüftler und Instrumenten-Entwickler, Bandleader und Begleiter. Seinen Weg seit dem Debut-Album "Bright Size Life" sieht Pat Metheny wie einen einzigen langen Song. Je mehr er forscht, desto mehr Fragen hat er. Die Beharrlichkeit, mit der er sich Dingen widmet, lohnt sich für ihn.

Schöne Erinnerungen an Auftritte in Hamburg

Im kleinen Hamburger Club Onkel Pö gab es regelmäßig gefeierte Auftritte der jungen Pat Metheny Group. Metheny hat viele schöne Erinnerungen an seine Auftritte in der Hansestadt: "Es ist immer großartig, in diese wundervolle Stadt zu kommen. Ich habe so viele Erinnerungen an all die Jahre des Spielens und Besuchens."

Auch heute braucht Pat Metheny immer noch die permanente Veränderung in wechselnden musikalischen Umgebungen. Seit dem Beginn seiner Karriere habe er ungefähr 15 verschiedene Persönlichkeiten angenommen, sagt er. "Das ist irgendwie eher die Art, wie ich bin, und ich versuche, so viel wie möglich in diesem Zustand zu bleiben." Und es geht für ihn auch jetzt immer noch weiter.

Mit jedem neuen Album baut Pat Metheny einen weiteren Raum in seinem Haus, er malt an einem neuen Gemälde. "Es ist, als würde ich dieses Haus bauen und hätte jetzt einen anderen Ort, an den ich gehen könnte. Ich finde es toll, dass sich die Palette erweitert hat. Ich habe schon mit Acryl, Wasserfarben und Öl gearbeitet und das fühlt sich wie ein weiteres Material an, mit dem ich arbeiten kann."

