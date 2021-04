Livekonzert mit Cleo Steinberger und David Grabowski Stand: 06.04.2021 11:35 Uhr Die Jazzsängerin und der Gitarrist aus Hamburg widmen sich im Studiokonzert ihren großen Vorbildern: Ella Fitzgerald und Joe Pass.

Ella Fitzgerald und Joe Pass - allein diese beiden Namen elektrisieren noch heute unzählige Jazzfans. Die legendäre Sängerin und der nicht weniger berühmte Gitarrist gehörten und gehören zu den besten und stilprägendsten Duos der Jazzgeschichte. Und sie sind Vorbild von zwei Musikern aus Hamburg.

Jazz mit Cleo Steinberger und David Grabowski

Die Sängerin Cleo Steinberger und der Gitarrist David Grabowski spielen schon seit vielen Jahren zusammen und haben immer wieder auch Songs auf die Bühne gebracht, die in ihrem Ursprung auf das Duo Fitzgerald/Pass zurückgehen. Ihr Live-Album "Celebrating Ella & Joe" landete in diesem Jahr sogar auf der Longlist des Preises der Deutschen Schallplattenkritik. Aber auch darüber hinaus sind Cleo Steinberger und David Grabowski sehr aktive Player in der norddeutschen Jazzszene. Genug Gründe, um sie in unsere neue Konzertreihe NDR Kultur à la carte EXTRA einzuladen.

Das Gespräch führt Felix Tenbaum.

