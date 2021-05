Live: Deutscher Jazzpreis 2021 wird verliehen Stand: 27.05.2021 16:09 Uhr Pinar Atalay präsentiert den Deutschen Jazzpreis 2021. Die digitale Verleihung überträgt der Norddeutsche Rundfunk wir via Livestream.

Der von Kulturstaatsministerin Monika Grütters ins Leben gerufene Deutsche Jazzpreis feiert am 3. Juni 2021 seine Premiere. Die digitale Verleihung findet im Vorfeld des in diesem Jahr ebenfalls digital umgesetzten Hamburger Festivals ELBJAZZ statt und wird auf NDR.de via Livestream übertragen.

Neben einem Standort in Hamburg sind die bekannten Jazzclubs A­Trane (Berlin), Unterfahrt (München) und Ella & Louis (Mannheim) als weitere Verleihungsorte integrativer Bestandteil der Preisverleihung. Moderatorin und bekennende Jazzliebhaberin Pinar Atalay wird in einer Hamburger Key-Location durch das Programm führen und im steten Zusammenspiel die drei Clubs mit ihren jeweiligen Protagonist*innen präsentieren.

Jazzpreis geht in 31 Kategorien an herausragende künstlerische Leistungen

Die Nominierten stehen fest. In elf Kategorien konnten Bewerbungen von u.a. Künstler*innen, Komponist*innen, Labels und Verlagen für den Deutschen Jazzpreis eingereicht werden. Vorschläge für potenzielle Preisträger*innen in den übrigen Kategorien erfolgten durch die unabhängige Fachjury, die mit ihren 25 Persönlichkeiten die gesamte Bandbreite der Jazzszene abdeckt.

Der Deutsche Jazzpreis prämiert herausragende künstlerische Leistungen der nationalen und internationalen Jazzszene in 31 Kategorien. Er ist jeweils mit 10.000 Euro dotiert. Realisiert wird er von der Initiative Musik mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

