Jetzt im Livestream: Elbjazz Festival 2023 Stand: 09.06.2023 17:58 Uhr Der Hamburger Hafen steht ab heute ganz im Zeichen des Jazz. NDR.de überträgt die Freitags-Konzerte des Elbjazz Festivals 2023 jetzt im Livestream - und morgen ab 18 Uhr auch den zweiten Tag.

Das Elbjazz ist eines der populärsten Jazz-Festivals in ganz Europa mit vielen tollen Künstlerinnen und Künstlern. Im Livestream von ARTE Concert sind am Freitag, ab 18 Uhr, unter anderem zu sehen: Salomea, The Jakob Manz Projekt und Camilla George.

Die Highlights beim Elbjazz

Zu den Höhepunkten am ersten Festivaltag gehört ein Auftritt der US-amerikanischen Sängerin Cécile McLorin Salvant. Die dreifache Grammy-Gewinnerin mit französisch-haitianinschen Wurzeln ist im Vocal-Jazz genauso zu Hause, wie im Pop und der Kirchenmusik. Ein weiterer Höhepunkt ist die elfköpfige Band "Meute". Die Techno-Marching-Band aus Hamburg mit Blechbläsern und Percussionspielern bringt die Massen zum Tanzen.

Unter anderem spielt am Sonnabend Omar Sosa gemeinsam mit der NDR Bigband. Auch mit dabei ist das australische Quartett Dope Lemon mit Rock. Noch vor ein paar Jahren hätte man solche Bands wohl kaum auf einem Festival wie dem Elbjazz gehört. Aber die Zeiten haben sich geändert. Überall werden die Open-Air-Programme bunter, beim zweitägigen Festival rund um den Hamburger Hafen passiert das seit Jahren.

Derya Yıldırım tritt mit ihrer Grup Şimşek auf

In Hamburg ist sie längst ein Star: Derya Yıldırım. Wenn sie in ihrer Heimatstadt auftritt, ob solo, im Duo oder mit Band, sind die Konzerte fast immer ausverkauft. Die Musikerin ist eine grandiose Sängerin und obendrein eine Virtuosin auf der Saz, der türkischen Langhalslaute. 2014 fand sich ihre Grup Şimşek bei einem Festival in Wilhelmsburg zusammen, seitdem ist der Sound der Band, zwischen Psychedelic-Rock und türkischem Siebziger-Jahre-Pop, immer populärer geworden. Sie tritt am Samstagabend um 20 Uhr auf der Bühne Am Helgen auf.

Elbjazz lebt von verschiedenen Genres

Insgesamt wird es rund 50 Konzerte mit internationalen und nationalen Acts geben, nicht nur aus dem traditionellen Jazz: Das Elbjazz lebt auch durch seine musikalische Spannbreite von Elektro über Rock bis hin zum Freejazz. Beim Elbjazz wird der Begriff Jazz von Anfang an nicht als spezifische Genrezugehörigkeit, sondern als Frage der Einstellung verstanden, stilistisch ist das Feld dabei ganz offen, heißt es auf der Elbjazz Seite.

Diverse Spielorte in Hamburg

Es gibt insgesamt sechs verschiedene Bühnen, die sich südlich der Elbe auf dem Werftgelände von Blohm+Voss und nördlich der Elbe in der HafenCity befinden. Zu den Spielorten beim diesjährigen Elbjazz-Festival gehört auch die Hauptkirche St. Katharinen in der Speicherstadt. Außerdem wird es auch Konzerte im Großen Saal der Elbphilharmonie Hamburg geben. Und davor, auf dem Vorplatz der Elphi steht eine Open-Air-Bühne. Ein Auftrittsort für die talentierten Studierenden der Hochschule für Musik und Theater (HfMT) Hamburg.

Video-Livestream am Sonnabend

Den Video-Livestream von ARTE Concert mit Acts der NDR Big Band & Omar Sosa, Adi Oasis, Jazzkantine und vielen mehr sehen Sie am Sonnabend, ebenfalls ab 18 Uhr.

