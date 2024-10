Jazzwoche Hannover Stand: 02.10.2024 14:26 Uhr "Verbindet Euch, verbündet Euch!" - Einmal mehr steht die Jazzwoche Hannover unter einem umarmenden Motto und präsentiert ein gewohnt vielfältiges Programm. Los geht es am 10. Oktober.

von Andrea Schwyzer

Party and Politics - so könnte der erste Abend bei der diesjährigen Jazzwoche Hannover überschrieben sein, denn die Fette Hupe feiert ihr 15-jähriges Bestehen. Und zwar gemeinsam mit dem Berliner Künstlerkollektiv Brigade Futur III, das den Bigband-Sound der Lokalmatadoren mit HipHop-Grooves, Sythesizer-Sounds und teilweise politischen Texten anreichern.

15 Jahre Fette Hupe

Die Jazzmusiker:innen Initiative Hannover hat er einmal mehr Künstlerinnen und Bands eingeladen, um den Jazz in all seinen Facetten zu zeigen, Neues zu schaffen, die Szene zu vernetzen. So bringt auch in diesem Jahr die Kollaboration mit dem "Unesco City of Music"-Netzwerk Musiker:innen über die Grenzen hinweg zusammen. Der Orgel-Maestro Lutz Krajenski aus Hannover trifft auf die estnische Sängerin Karmen Rõivasepp.

Die Jazzwoche präsentiert natürlich auch bestehende Formationen - in diesem Jahr gleich zwei, bei denen die Posaune den Lead übernimmt: Das Jazz Heroes Quintett von Lisa Stick und Janning Trumann mit seinem New York Quartet mit Drew Gress, Caroline Davis und Jochen Rückert am Schlagzeug; supermoderner Sound.

Jazz-Workshop für Mädchen

Am 16. Oktober wird dann zum Jazz Girls Day in eingeladen um jungen Mädchen und FLINTA-Personen einen niedrigschwelligen Einstieg zu ermöglichen, sich in einem Safe Space auszuprobieren und vielleicht erste Schritte in den Jazz zu wagen. Mitmachen können Mädchen und FLINTA-Personen zwischen 9 und 19 Jahren, die ein Instrument spielen, gern auch Anfängerinnen.

Überhaupt ist Partizipation erwünscht: Spielend zum Beispiel bei den Linden Jazz Sessions oder tanzend beim Konzert von Y-Otis, der Band des schwedischen Ausnahme-Saxophonisten Otis Sandsjö.

