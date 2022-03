Jazzdialog für den Frieden in Göttingen Stand: 14.03.2022 11:41 Uhr Der ukrainische Pianist Vadim Neselovskyi und der russische Hornist Arkady Shilkloper spielen schon lange zusammen und lassen sich durch den Krieg nicht spalten. In Göttingen haben sie ein Benefizkonzert gegeben. Beitrag anhören 4 Min

von Wieland Gabcke

"Krai" heißt das erste Stück, das Vadim Neselovskyi und Arkady Shilkloper im fast ausverkauften Alten Rathaus in Göttingen spielen. Ein Stück aus dem Jahr 2014, als Russland die Krim annektierte. "Dieser Schmerz, den wir schon damals in 2014 spürten", sagt Neselovskyi, "vielleicht gab es in diesem Schmerz schon damals - als eine Vorahnung von dem, was kommt." Dem Göttinger Publikum gesteht der Pianist, dass er nach dem erneuten Angriff Russlands auf sein Heimatland gar nicht wusste, ob er überhaupt in der Lage sei, zu spielen: "Seit dem 24. Februar habe ich wenig gespielt. Mir fällt es schwer zu üben. Und doch sind wir hier zusammen auf der Bühne, mit meinem lieben Freund und Kollegen Arkady Shilkloper."

Klare Positionierung des russischen Musikers gegen Krieg

Vadim Neselovskyi wohnt in New York, Arkady Shilkloper lebt in Moskau. Neselovskyi war unsicher, wie sein russischer Freund zum Krieg steht. Zwei Stunden telefonierten sie miteinander, erzählt Neselovskyi: "Das war ein sehr emotionaler Austausch. Dann hat Arkady einen Post in den sozialen Netzwerken gemacht und darin geschrieben, dass er absolut gegen den Krieg ist. Und dann war mir klar: Okay, wir können spielen."

Das Wort "Krieg" ist in Russland im Zusammenhang mit der Ukraine verboten. Doch auch in Göttingen macht Shilkoper keinen Hehl daraus, dass er sich nicht einschüchtern lassen will: "Alle haben mir gesagt: 'Arkady, du musst überlegen, das ist Risiko, das ist gefährlich, besonders, wenn du nach Moskau zurückkommen willst.' Trotzdem ist da meine Position sehr stark. Ich bin kein junger Mensch. Ich bin schon 65 und ich habe einfach gedacht: Jedes Gefängnis braucht einen guten Musiker, oder?"

Bewegende Hommage an Neselovskyis Heimatstadt Odessa

Shilkopers mutiger Galgenhumor bewegt das Publikum. Bewegend klingt auch Neselovskyis musikalische Hommage an seine Heimatstadt, die ukrainische Hafenstadt Odessa, die nun durch russische Angriffe bedroht ist. Das Publikum spürt diesen Schmerz in der Musik: "Ich habe wieder gemerkt, dass Musik international verbinden kann. Musik braucht keine Sprache." Und: "'Odessa' war bewegend. Man kriegt so viele Bilder durch die Medien - das ist so erschreckend. Und dann diese Musik zu hören..."

Kriegsbilder sehen, zu der Musik - so geht es auch Neselovskyi während er spielt, sagt er. Und doch hilft das Spielen ihm: "Das war wie eine Heilung. Es hat sich gut angefühlt - so wie Medizin." Die Sorge um die Menschen in der Ukraine bleibt aber. So wie die Sorge um seinen Freund Arkady Shilkoper, dem zurück in Moskau wegen seiner Antikriegshaltung Unheil drohen könnte.

