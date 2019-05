Stand: 31.05.2019 23:30 Uhr

Elbjazz: Tausende Musikfans feiern Festival-Auftakt von Felix Tenbaum

Das Elbjazz zählt seit Jahren zu den größten und bedeutendsten Jazzfestivals in Norddeutschland. Am Freitagabend hat es zum Auftakt Tausende Besucher in den Hamburger Hafen gelockt. Neben internationalen Stars konnten sich Jazzbegeisterte auch auf zahlreiche Newcomer freuen. Eines der Highlights des ersten von zwei Festivaltagen war der Auftritt des Michael Wollny Trios auf dem Werftgelände von Blohm + Voss. Im vergangenen Jahr hatte ein Auftritt der Gruppe des achtfachen Gewinners des Echo Jazz wegen Starkregen und Gewittern abgesagt werden müssen.

Pianistin Julia Hülsmann beim Elbjazz-Festival Hamburg Journal - 30.05.2019 19:30 Uhr Zum Hamburger Elbjazz-Festival kommen Jazzkünstler aus aller Welt in die Hansestadt. Als Artist in Residence zeigt Pianistin Julia Hülsmann ihre Vielseitigkeit.







Gleich mehrere musikalische Farben und Seiten von sich kann die Pianistin Julia Hülsmann präsentieren. Sie ist in diesem Jahr "Artist in Residence" beim Elbjazz und wird drei Konzerte spielen. Mit ihren Projekten will sich Hülsmann beim Festival nicht nur als Pianistin und Bandleaderin präsentieren: "Ich definiere mich stark über die Komposition. Das ist mir wahnsinnig wichtig, ich schreibe einfach sehr gerne", erklärt sie. Auch das Interpretieren sei wichtig, da Arrangements von Popsongs dabei sein würden. Diese Seite gehöre ebenfalls zu ihr.

So kann Hülsmann in einem Klavier-Vibrafon-Duo in der Katharinenkirche, genau wie mit ihrem Oktett auf der Hauptbühne oder einem Projekt mit Beatles-Arrangements in der Elbphilharmonie zeigen, warum sie eine der meist beachtetsten Jazzmusikerinnen Deutschlands ist.

In diesem Jahr werden auch wieder Elbjazz-Konzerte für das Radio aufgezeichnet. Diesmal präsentiert NDR Info beide Bühnen der Elbphilharmonie, erzählt Jazzredakteur Stefan Gerdes: "Zum einen ist die Elbphilharmonie ein idealer akustischer Raum für tolle Radioaufnahmen und zum anderen kommt uns das Programm auch entgegen. "Es werde das Wolfgang Schlüter-Memorial übertragen, das von ihnen selbst mit auf den Weg gebracht worden sei. Außerdem spielen in der Elbphilharmonie neben Julia Hülsmann, die Jazzlegende Benny Golson und Jason Moran, einer der angesagtesten Jazz-Pianisten. "Ich glaube, das ist die ideale Mischung aus Qualität und Freundschaft, die wir da finden", so Gerdes.

Besonderheit des Jazz-Festivals: Ambiente des Hamburger Hafens

Mit beim Elbjazz an Bord ist wieder eine bunte Mischung aus gestandenen nationalen und internationalen Jazzgrößen, aber auch jungen aufstrebenden Bands. Die NDR Bigband steht mit dem Trompeter Randy Brecker genauso auf der Hauptbühne wie die junge Hamburger Band TOYTOY, die das HipHop-Album "Bambule" von den Beginnern in eigenen Arrangements rejazzen wird.

Ob in der Elbphilharmonie, auf dem Werftgelände, in der Katharinenkirche oder auf der MS Stubnitz: Der ganze Hafen wird bespielt. Dieses spezielle Ambiente sei für den künstlerischen Leiter Karsten Jahnke eine entscheidende Zutat für den Erfolg des Festivals und mache es, so findet er, zu einem Muss für jeden Musikfan. "Selbst, wenn du keinen Jazz liebst, dann hast du allein visuell einen Hochgenuss, weil du mitten im Hafen bist", sagt Jahnke. "Du gehst um die Ecke, dann kommt da ein Riesen-Containerschiff und du kannst praktisch aufsteigen. Alles zusammen macht den Reiz dieses Festivals aus."

Mehr als 50 Konzerte an zwei Tagen auf acht Bühnen: vom Solo-Piano bis zur Bigband, experimenteller Jazz oder verschwimmende Grenzen von Pop, Elektronik und Soul: Für jeden Geschmack ist auch in diesem Jahr wieder etwas dabei.

Die Künstler beim Elbjazz in Hamburg















