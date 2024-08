Jazz Open Festival Hamburg 2024: Picknick im Grünen Stand: 29.08.2024 11:45 Uhr Seit 25 Jahren organisiert das Jazzbüro Hamburg das Jazz Open Festival - umsonst & draußen! Am 31. August und 1. September wird die Konzertmuschel des Parks Planten un Blomen zur Kulisse für zehn Jazzbands.

von Mauretta Heinzelmann

"Free From Form For Feeling" ist das Motto des Schlagzeugers Björn Lücker mit seinem New Aquarian Jazz Ensemble mit jungen Shooting Stars der Szene, die am Sonnabend beim Festival Jazz Open im Hamburger Park Planten un Blomen spielen. Entstanden ist sie einst für die Bundesgartenschau, die Kurmuschel nahe des Rosengartens, quasi im Schatten des Fernsehturms. Nun ist sie der Schauplatz für die Jazzschau, exquisit ausgewählt und bei freiem Eintritt zu besuchen.

Besonderes Festival: Umsonst und draußen

"Ich glaub, was nur wir machen, ist das Umsonst und Draußen-Format", sagt Réka Csorba vom Jazzbüro Hamburg. "Wir sind das einzige Festival dieser Größe und dieser Art, das in Hamburg kostenfrei stattfindet. Da kommen viele Fans. Es gibt aber auch viele Parkbesucher, die mit ihrer Picknickdecke vorbeikommen. Das ist was Besonderes bei uns."

Das Programm der Jazz Open 2024 Samstag, 31.8.2024

15.00 Bennet Agah Quartett

16.00 Cansu Arat Group

17.30 Björn Lücker New Aquarian Jazz Ensemble

19:00 Pouya Abdi Quartett

20.30 NDR Bigband feat. Kalle Kalima



Sonntag, 1.9.2024

15.00 Ella Burkhardt & JAZUL Duo

16:30 Samantha Wright IVYMIND

18.00 Nordsnø Ensemble

19:30 Moisés P. Sanchez Quartett



Ort:

Planten un Blomen, Pavillon

Jungiusstraße 1

20355 Hamburg



Nähere Informationen zum Festivalprogramm auf der Webseite des Festivals.

Highlight: NDR Bigband & Kalle Kalima

Réka Csorba hat mit einem Team zusammen das Programm geplant. In diesem Jahr ist das Festival besonders multikulturell, mit der Sängerin Cansu Arat, dem Gitarristen Pouya Abdi und dem Nordsnö Ensemble. Besonderes Highlight in jedem Jahr ist das Konzert der NDR Bigband, in diesem Jahr mit dem finnischen Gitarristen Kalle Kalima, am Sonnabend ab 20.30 Uhr.

Festival für inspirierende Entdeckungen

Wer sommerliches Festivalfeeling erleben und dabei inspirierende Entdeckungen machen möchte, ist hier genau richtig. Bei Jazz Open sind tolle junge Nachwuchsmusiker*innen und Musiker zu entdecken. Sonntag um 15 Uhr startet das Duo JAZUL mit NDR Bigband-Trompeter Ingolf Burkhardt und Gitarrist Roland Cabezas. Sie haben sich zum Trio erweitert mit der vielversprechenden Sängerin Ella Burkhardt, die im vergangenen Jahr den Förderpreis der JazzBaltica bekam und erst 22 Jahre alt ist.

Jazz Open: Flair von Familientreffen

Die britische Klarinettistin Samantha Wright begeisterte kürzlich beim JazzHall Summer Festival mit ihrer Band "Ivymind" und wird noch einmal einen drauflegen. Von ihrer hingebungsvollen Musik und ihrem sahnigen Ton auf der Klarinette kann man einfach nicht genug bekommen.

"Manchmal sieht man kleine Kinder, die vorne herumtanzen, auf die Musik reagieren und ganz neugierig darauf sind und Fans der Musik, die seit vielen Jahren kommen. Es ist schön, sie jedes Jahr wiederzusehen", sagt Réka Csorba. "Was ich auch ganz schön finde, dass aus der Jazzszene viele Musiker*innen und Veranstalter*innen unser Festival besuchen und deshalb hat das für uns immer so ein Flair von Familientreffen."

Summer in the City mit Jazz, Menschen treffen und zusammen feiern, bein Jazz Open-Festival ist alles offen. Eine Picknickdecke und Regenzeug sollte man dabeihaben und natürlich gute Stimmung.

Das Jazz Open Hamburg ist Kulturpartner von NDR Kultur.

