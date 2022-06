Gilberto Gil sorgt für krönenden Abschluss der JazzBaltica Stand: 27.06.2022 10:11 Uhr Die JazzBaltica ist am Sonntag in Timmendorfer Strand zu Ende gegangen. Mit 17.500 Konzertbesuchern bei 34 Konzerten ziehen die Veranstalter eine erfolgreiche Bilanz. Den krönenden Abschluss bildete der brasilianische Musiker Gilberto Gil, der auch seinen 80. Geburtstag feierte. Beitrag anhören 3 Min

von Milad Kuhpai

Für alle, die ihn nicht kennen: Er gilt als Mitbegründer des Tropicalismo. In seiner Heimat Brasilien ist er als lebende Musiklegende. Nebenbei war er auch Kultusminister - fünf Jahre lang. Der Sänger, Komponist und Politiker Gilberto Gil.

Konzert am 80. Geburtstag von Gilberto Gil

Seinen 80. Geburtstag feiert er bei JazzBaltica. Eine Ehre, auch dass er überhaupt kommt, findet Festivalleiter Nils Landgren: "Er hat einfach Ja gesagt. Er wollte gerne hier spielen, die Jazz Baltica hat einen guten Ruf. Das ist ja auch ein Zeichen, dass er für so ein Festival Interesse hat und sogar seinen Geburtstag hier feiert. Ich meine, mit 80 möchte man vielleicht nur feiern." Es wurde gefeiert. Mit dem Publikum.

Gilberto Gil kam nicht allein: 13 Familienmitglieder stehen mit ihm auf der Bühne. Seine Familie bedeute ihm alles, sagt Gilberto Gil. "Ich fühle mich großartig, wenn die ganze Familie zusammen ist. Wir haben sie hierhergebracht. Manche von ihnen kannten Deutschland noch gar nicht, die Ostsee und das Festival. All das ist Balsam für meine Seele."

Für einige Familienmitglieder der erste gemeinsame Auftritt

Für einige Mitglieder der Familie sei es der erste gemeinsame Auftritt, freut sich Gilberto Gil. "Manche von ihnen spielen schon eine ganze Weile mit mir, zum Beispiel meine Söhne Bam und mein Enkelsohn Jose, die mich an der Gitarre begleiten, oder mein anderer Sohn Joao, der am Schlagzeug sitzt. Aber für manche ist es das erste Mal, dass wir so zusammenkommen. Alle lieben Musik, aber mit der Band aufzutreten, mit ihrem Vater oder Großvater, das ist das erste Mal."

Mehrfach wurde Gilberto Gil mit Gold und Platin ausgezeichnet, vier Millionen Platten hat er insgesamt verkauft. Auch als Kultusminister hat er viel erreicht, wichtig waren ihm vor allem die Jugendlichen . "Sie sind Teil meines Lebens", sagt er. "Meine Songs beschreiben verschiedene Aspekte meines Lebens, wie ich das Leben sehe, es nehme und schätze. Natürlich sind Kinder Teil davon. Daher ist es ganz natürlich für mich, dass sie mit mir Teil des Jobs sind." Auch wenn Gilberto Gil in seinem Leben schon viel erreicht hat: Das Leben auf der Bühne ist für ihn noch lange nicht zu Ende.

