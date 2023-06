Elbjazz: Staatenliste stellt Veranstalter vor Herausforderungen Stand: 08.06.2023 15:37 Uhr Auf dem Werftgelände von Blohm+Voss startet am Freitag wieder das Elbjazz. Aus Sicherheitsgründen werden Menschen bestimmter Staatsangehörigkeiten nicht zu allen Zeiten auf das Gelände gelassen.

von Danny Marques

Die Blohm+Voss-Werft, auf der an diesem Wochenende das Elbjazz stattfindet, gilt als sicherheitssensibles Gebiet. Um zu verhindern, dass wichtige Informationen an Drittstaaten geraten, führt das Bundesinnenministerium (BMI) eine sogenannte Staatenliste - unter anderem stehen darauf die Ukraine, Russland, Iran, Kuba und China. Menschen aus diesen Staaten sollen keinen Zutritt zu sicherheitsrelevanten Bereichen haben.

Gab es Hinweise vom BMI?

Verankert ist die Staatenliste im Sicherheitsüberprüfungsgesetz, das schon seit 1994 in Kraft ist. In diesem Jahr gab es von Seiten der Veranstalter, aber erstmals extra noch einen Hinweis darauf. Ob es angesichts des Ukraine-Kriegs nochmal Hinweise des Innenministeriums an den Veranstalter gab? Darüber lässt sich nur spekulieren. Auf Anfrage des NDR wollte sich das Elbjazz jedenfalls nicht zu dem Thema äußern.

Kein Problem für Fans, hoher Aufwand für den Veranstalter

Menschen aus den auf der Staatenliste geführten Ländern dürfen während der Festivalzeiten auf das Werftgelände, müssen es zwischen 0.30 Uhr und 15.30 Uhr allerdings verlassen. Für die Festivalbesucher dürfte dies also nicht zum Problem werden. Wohl aber für die Firmen, die auf dem Festival arbeiten. Nicht alle Mitarbeiter - beispielsweise Caterer, Security, Technik - können zu jeder Zeit auf das Gelände. Der organisatorische Aufwand für den Veranstalter ist enorm. Musiker wie der Kubaner Omar Sosa, der gemeinsam mit der NDR Bigband auftritt, werden außerhalb der Festivalzeiten extra vom Veranstalter begleitet.

Staatenliste drückt auf die Stimmung

Es ist unklar, wie viele Menschen von der Staatenregelung betroffen sind. Aber das Elbjazz als eines der populärsten Jazzfestivals Europas lebt auch davon, dass es weltoffen ist. Eine große Party zu feiern, während im Hintergrund für einige Nationalitäten strenge Regeln gelten, steht durchaus im Widerspruch.

