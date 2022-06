Jetzt im Stream: Elbjazz Festival 2022 Stand: 04.06.2022 17:30 Uhr Der Hamburger Hafen steht auch heute ganz im Zeichen des Jazz. Seit gestern findet dort das Elbjazz-Festival 2022 statt. NDR.de überträgt heute ab 16.30 Uhr einige Konzerte im Stream. Beitrag anhören 3 Min

Zu den Höhepunkten am heutigen Sonnabend gehören ein Auftritt der Saxofonistin Stephanie Lottermoser, des Miles Davis-Gitarristen und Grammy-Gewinners John McLaughlin sowie ein Konzert des Hamburger Jazzpreisträgers Silvan Strauss gemeinsam mit der NDR Bigband.

Konzerte im Stream ELBJAZZ: Samstag, 4. Juni 2022



16:30 - 17:30 Stephanie Lottermoser

17:30 - 18:30 Golden Dawn Arkestra

18:30 - 19:30 NDR Big Band - live

19:30 - 20:30 Jazzanova

20:30 - 21:30 John McLaughlin - live

21:30 - 22:30 Moka Efti Orchestra

22:30 - 00:00 Nils Landgren - live

Auftakt mit Melody Gardot und dem Moka Efti Orchestra

Zum Auftakt des Festivals trat die US-amerikanische Jazz-Sängerin Melody Gardot im Hamburger Hafen auf. Die Sängerin wurde bereits mit Ella Fitzgerald und Nina Simone verglichen. Gerade hat sie ihr neues Album "Entre eux deux" veröffentlicht. Ebenfalls auf der Hauptbühne war das Moka Efti Orchestra zu hören, das aus der Serie "Babylon Berlin" bekannt ist, mit Musik aus den 1920er-Jahren. Musikalische Spannweite von Swing über Soul bis Techno

"Das Elbjazz ist inhaltlich und atmosphärisch wohl das facettenreichste Jazzfestival in Deutschland. Mit seiner einzigartigen und atemberaubenden Kulisse des Hafens", sagt Elbjazz-Festivalchef Alexander Schulz. Bei bestem Hamburger Wetter startet das Festival. Auf dem Gelände von Blohm+Voss steht inmitten von Hafenkränen und Containern die Hauptbühne des Elbjazz.

Insgesamt wird es rund 50 Konzerte mit internationalen und Nationalen Acts geben, nicht nur aus dem traditionellen Jazz: Das Elbjazz lebt auch durch seine musikalische Spannbreite von Swing, Funk, Soul und Pop bis Folk. Alt und jung sollen hier ihren ganz persönlichen Zugang zum Genre Jazz finden. Techno und Jazz: Auch das geht auf dem Elbjazz, genau wie eine Hommage an den "Zaubergeiger" Helmut Zacharias, der ein Pionier des Swingjazz und des Easy Listening war.

Nils Landgren wird dabei sein, die NDR Bigband, die Sängerinnen Lady Blackbird und Judi Jackson. Max Herre ist dieses Mal nicht als Sänger, sondern am Klavier zu erleben.

Festival im großem Rahmen: "Als hätte es nie eine Pandemie gegeben."

Für die Festivalmacher gibt es eine besondere Herausforderung, so Alexander Schulz: "Wir sind die ersten, die beweisen müssen, dass Festivals und Kulturangebote in einem reichhaltigen, großen und großzügigen Rahmen mit über 10.000 Besucher*innen wieder funktionieren und völlig ungefährlich und sicher sind - als hätte es nie eine Pandemie gegeben." Noch gibt es Tickets für das Elbjazz. In den vergangenen Jahren hatte es Konzerte nur im Videostream gegeben.

Diverse Spielorte in Hamburg

Zu den Spielorten beim diesjährigen Elbjazz-Festival gehört auch die Hauptkirche St. Katharinen in der Speicherstadt. Bühnen befinden sich auch nördlich der Elbe in der Hafencity. Der Große Saal der Elbphilharmonie Hamburg und eine Open-Air-Bühne auf dem Vorplatz der Elbphilharmonie sind ebenfalls Spielorte.

