Elbjazz Festival 2021 - internationale Jazz-Größen im Stream Stand: 02.06.2021 15:00 Uhr Das Konzertleben nimmt wieder Fahrt auf. Für das Elbjazz Festival 2021 kommen die aktuellen Lockerungen in Bezug auf ein Live-Publikum zu spät - das Hamburger Festival findet noch im Stream statt.

von Jan Paersch

Am 4. und 5. Juni werden auf der Website des Elbjazz Festivals acht Konzerte hochkarätiger Künstler gestreamt. Zahlreiche internationale Acts werden auftreten. Aber auch unbekannte Künstler bekommen beim Elbjazz regelmäßig eine Chance, wie der finnische Trompeter Verneri Pohjola. "Das ist der Auftrag, den Leuten Sachen zu zeigen, die sie neu entdecken können. Verneri ist jemand, der der Kenner-Welt durchaus ein Begriff ist, aber nicht dem breiten Publikum", sagt Elbjazz-Booker Alex Holzwert von der Konzert-Agentur Karsten Jahnke. "Er hat die gleiche Bühne, das gleiche Setup wie die vermeintlich größeren Acts."

Salvador Sobral und China Moses beim Elbjazz

Der Finne wird am Abend des 4. Juni im kostenlosen Videostream des Festivals zu sehen sein. Größere Acts beim Elbjazz Streaming Festival an diesem Wochenende sind vor allem die ausländischen Künstlerinnen und Künstler - sie fliegen eigens für die Videoaufzeichnung nach Hamburg - natürlich getestet und mit Ausnahmegenehmigung.

Darunter ist der portugiesische Sänger Salvador Sobral, die in Paris lebende Soulsängerin China Moses und ein schwedischer Posaunist, der Hamburg seit Jahrzehnten als "zweite Heimat" bezeichnet - Nils Landgren. "Ich finde es verrückt, dass er auch schon in der Band von Abba mit dabei war. Und dass er bis heute am Start ist, gefühlt 500 Shows pro Jahr spielt, jetzt durch Corona weniger, aber bald hoffentlich wieder mehr. Und da kommt ein neues Album - das wird gut", freut sich Holzwert

Auch Indie- und Elektronik-Bands in Hamburg

Ungewöhnlich für ein Jazz Festival - für Elbjazz-Freunde aber keine Überraschung: Es sind auch Bands dabei, die eher aus dem Indie- und Elektronik-Bereich kommen. 2020 waren die Münchner Markus und Micha Acher als Artists in Residence geplant. Sie sollten mit verschiedenen Formationen Konzerte Open Air und in der Elbphilharmonie geben. Das alles fällt nun auch 2021 Corona-bedingt ins Wasser. Aber im Stream sind die Brüder am 5. Juni mit ihrer Band "The Notwist" dabei.

Elbjazz live bei Arte Concert und im Stream unter ndr.de/kultur

Alle Elbjazz-Konzerte werden am Freitag- und Samstagabend ab 19.00 Uhr über Arte Concert und natürlich unter ndr.de/kultur übertragen - und in den Monaten nach dem Festival bei NDR Kultur ausgestrahlt. Der Termin für das Elbjazz im kommenden Jahr steht schon fest: das erste Juniwochenende 2022. Geplant ist ein Programm wie vor der Pandemie: mit 15.000 Zuschauern und mehreren Open-Air-Bühnen im Hamburger Hafen. Alex Holzwert von der Agentur Karsten Jahnke hofft, dass dann alles so sein wird wie früher: "Das wünschen wir uns alle. Konzerte leben von Menschen, und Jazz um so mehr. Bei allen Streaming-Konzerten gibt es gute Dinge, aber das Live-Erlebnis kann man nicht toppen."

