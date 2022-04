Deutscher Jazzpreis 2022 Stand: 19.04.2022 13:24 Uhr Am Mittwoch, den 27. April wird der Deutsche Jazzpreis verliehen. Die Gala und der anschließende Konzertabend finden im Vorfeld der Jazzahead! Messe im Metropol Theater Bremen statt.

Die Preisverleihung des Deutschen Jazzpreises 2022 wird am 27. April vor Livepublikum im Rahmen einer hybriden Präsenzveranstaltung stattfinden. In insgesamt 31 Kategorien werden außergewöhnliche und innovative künstlerische Leistungen ausgezeichnet. Auf die Preisverleihung folgt ein Konzertabend mit Nominierten und Preisträger:innen.

Veranstaltung in Bremen mit neuem Showkonzept

Nach der erfolgreichen Premiere 2021 in Hamburg findet die diesjährige Verleihung in Partnerschaft mit der weltweit größten Jazzmesse jazzahead!statt. Die Messe lockt jährlich knapp 3.500 internationale Fachbesucher:innen aus über 60 Nationen und mehr als 25.000 Besucher:innen nach Bremen. Die Preisverleihung des Deutschen Jazzpreises findet vor Live-Publikum im Metropol Theater Bremen statt. Das neue Showkonzept ist zweigeteilt: Bei der Preisverleihung am frühen Abend werden die drei Nominierten in den jeweiligen Kategorien vorgestellt und die 31 Preisträger:innen bekanntgegeben. Preisübergaben auf der Bühne wechseln sich mit Bekanntgaben per Video-Einspieler ab und werden durch musikalische Beiträge begleitet. Durch den Abend führen die Moderatorin Hadnet Tesfai und der Hamburger Jazzjournalist Götz Bühler.

Für Publikum, das nicht vor Ort dabei sein kann, wird ab 18.00 Uhr ein Livestream ausgestrahlt.

Jazzpreis geht in 31 Kategorien an herausragende künstlerische Leistungen

Die Nominierten stehen fest. In elf Kategorien konnten Bewerbungen von Künstlerinnen und Künstlern, Komponistinnen und Komponisten, Labels sowie Verlagen für den Deutschen Jazzpreis eingereicht werden. In den übrigen Kategorien erfolgten die Vorschläge durch die unabhängige Fachjury, die mit ihren 25 Persönlichkeiten die gesamte Bandbreite der Jazzszene abdeckt.

Konzertabend im Anschluss an die Gala

Im Anschluss an die Preisverleihung des Deutschen Jazzpreises 2022 findet ein Konzertabend statt, bei dem die nationalen und internationalen Nominierten die musikalische Vielfalt und kreative Schaffenskraft des Jazz auf der Bühne erlebbar machen. Es spielten die Stuttgarter Sängerin Fola Dada, die sich musikalisch in einem Spektrum zwischen Big Band Jazz, Neo Soul und elektronischer Popmusik bewegt und die in London lebende Saxofonistin und Komponistin Nubya Garcia mit afrikanisch-karibischen Wurzeln. Weitere Highlights des Konzertabends sind die Aufritte der in New York lebenden Pianistin und Komponistin Sylvie Courvoisier und der Jazzrausch Bigband aus München, die sich 2014 formierte und seit dem Folgejahr Artist in Residence im renommierten Technoclub "Harry Klein" ist. Wie kein anderes schafft es das Ensemble Bigband-Sound mit Techno zu verschmelzen.

Eine vielfältige Hauptjury wählt Preisträger:innen

Ausgewählt werden die Preisträger:innen des Deutschen Jazzpreises von einer unabhängig agierenden Hauptjury. Diese setzt sich aus Persönlichkeiten mit vielfältigen fachlichen Hintergründen und Expertisen zusammen. Ergänzt wird diese Hauptjury von einer Fachjury, bestehend aus prominenten Akteur:innen der Jazzszene und Persönlichkeiten des kulturellen und öffentlichen Lebens. Um den Facettenreichtum dieser Musikszene abzubilden, formiert sich die Jury als repräsentativer Querschnitt aus je fünf Personen der folgenden Bereiche: Künstler:innen, Labels/Verlage, Clubs/Festivals, Management/Agenturen und Journalist:innen/Medienvertreter:innen. Neuzugänge in der Fachjury für den Deutschen Jazzpreis 2022 sind u.a. die Hamburger Bookingagentin Nanna Rohlffs sowie die NDR Kultur Play Jazz! - Moderatorin Sarah Seidel.

