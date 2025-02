Der Neugierige - In Memoriam Siegfried Schmidt-Joos Stand: 06.02.2025 12:49 Uhr Siegfried Schmidt-Joos ist am 3. Februar 2025 im Alter von 88 Jahren gestorben. Freund und Kollege Wolf Kampmann blickt auf das Leben des großen Musikjournalisten, Autors und Radiomachers.

Heute ist es selbstverständlich, dass Rock, Pop, Jazz und alle anderen Formen zeitgenössischer Unterhaltungs- und Massenmusik in Feuilleton und Kulturprogrammen des Radios mit ebensolcher Wertschätzung bedacht werden wie die sogenannte Hochkultur, wie klassische Musik oder Theater. Das war nicht immer so. Der Mann, der stilistisch vorbehaltlosen Musikjournalismus in Deutschland überhaupt erst hoffähig machte, war Siegfried Schmidt-Joos.

Flucht aus der DDR

1936 im thüringischen Gotha geboren, lernte er das Handwerk zunächst in der DDR. Dort stieß er schnell an Grenzen, die ihm nicht nur topographisch zu eng wurden, und floh 1957 in die Bundesrepublik. Binnen weniger Jahre etablierte er sich als feste Größe in Funk und Print, erst bei Radio Bremen, später auch bei den Berliner Stationen RIAS und SFB sowie im Fernsehen der ARD, wo er von 1965-68 die Sendung "Swing-in" moderierte. Musikalische Scheuklappen waren Schmidt-Joos ebenso fremd wie die Idee eines Zielpublikums. Sein Zugang war stets inklusiv. Aufkleber wie Rock, Pop, Jazz, Folk, Blues, Schlager oder Musical spielten für ihn keine Rolle. Musik war Musik. Er besaß die seltene Gabe, Fachleute und Connoisseurs ebenso mitreißen zu können, wie Grundschüler, Senioren und Gelegenheitshörer. Denn er war ein begnadeter Erzähler, der nie von oben herab dozierte, sondern immer die Perspektive seiner Hörer und Leser im Auge behielt.

Erstes Rock-Lexikon 1973

Dieser Zug kam vor allem im berühmtesten seiner Bücher, dem 1973 erstmals aufgelegten und später in zahlreichen Neuauflagen nachgeschobenen "Rock-Lexikon" zum Tragen. Mittlerweile gibt es musikalische Nachschlagewerke ohne Zahl, und die meisten von ihnen wurden längst von elektronischen Enzyklopädien abgelöst. Aber 1973 war das gemeinsam mit seinem RIAS-Kollegen Barry Graves erdachte Buch weltweit das erste seiner Art. Dass es so gut ankam, lag vor allem an den sauber recherchierten und präzise auf den Punkt gebrachten Musiker- und Bandbiografien.

Lebenslange Neugier & Wissensdurst

Siegfried Schmidt-Joos wichtigstes Werkzeug, dessen er sich ein Leben lang bediente, war seine Neugier, die bis zum letzten Tag seines Lebens beständig wuchs. Je mehr Wissen er angesammelt hatte, desto mehr wollte er darüber hinaus herausfinden. Sein Staunen gab er an die Welt weiter. Deshalb arbeitete er auch so gern als selbstloser Mentor mit jüngeren Kollegen zusammen, von denen er ebenso viel zu lernen wusste, wie er ihnen beibrachte. Diese menschliche Größe machte ihn auch nach seinen aktiven Jahren in Funk und Presse zu einem unverzichtbaren Faktor im deutschen Musikleben.

Ohne Siegfried Schmidt-Joos' jahrzehntelangen unermüdlichen Einsatz für Jazz und Rock, aber auch für einen eigenständigen Musikjournalismus in Print, Radio und Fernsehen wäre die deutsche und europäische Musikszene heute nicht, was sie ist. Er war ein unerschütterlicher Sucher und Förderer von Talent in Deutschland, Europa und Übersee. Am 3. Februar 2025 bettete Siegfried Schmidt-Joos seine Ohren für immer zur Ruhe. Seine Neugier wird bleiben.

Ein Text von Wolf Kampmann

Siegfried Schmidt-Joos im Radio

Von den 1970er bis 1990er Jahren war Siegfried Schmidt-Joos Autor von Radiosendungen für den NDR. Wir haben eine kleine Auswahl seiner Sendungen zum Nachhören zusammengestellt.

