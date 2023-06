Trauer um Bossa-Nova-Ikone Astrud Gilberto Stand: 06.06.2023 17:23 Uhr Die brasilianische Sängerin Astrud Gilberto ist am Montag in ihrem Zuhause in Philadelphia gestorben, wie ihre Enkeltochter Sofia Gilberto in den sozialen Medien mitteilte. Die Sängerin wurde 83 Jahre alt.

"Sie ist jetzt ein Stern neben dem Großvater João Gilberto", sagte die Enkelin. Ihre Version des Bossa Songs "The girl from Ipanema" hatte sie in den späten 1960er-Jahren weltberühmt gemacht.

AUDIO: Antônio Carlos Jobim - Begründer der "Bossa Nova" (15 Min) Antônio Carlos Jobim - Begründer der "Bossa Nova" (15 Min)

Astrud Gilberto: Erste brasilianische Grammy-Preisträgerin

Im Laufe ihrer langen Karriere veröffentlichte Astrud Gilberto 16 Studioalben sowie zwei Liveplatten. 1963 nahm sie eine englische Version des Songs "Garota de Ipanema" auf, der ein Jahr zuvor von Antônio Carlos Jobim und Vinícius de Moraes komponiert worden war. Mit dieser Interpretation gewann sie 1965 den Grammy Award – den ersten, der an eine brasilianische Sängerin verliehen wurde.

Tochter eines deutschen Auswanderers

Geboren wurde Gilberto am 20. März 1940 in Salvador de Bahia als Tochter eines Deutschen und einer Brasilianerin. Ab 1959 war sie mit dem Bossa-Nova-Star João Gilberto verheiratet. Die Ehe zerbrach allerdings in den späten Sechzigern.

1992 wurde Astrud Gilberto für ihr musikalisches Lebenswerk mit dem "Latin Jazz USA Award for Lifetime Achievement" ausgezeichnet. 2001 zog sie sich aus dem Musikgeschäft zurück und widmete sich fortan der Malerei.

AUDIO: Stan Getz - Der bestbezahlte Saxofonist der USA (15 Min) Stan Getz - Der bestbezahlte Saxofonist der USA (15 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 06.06.2023 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Jazz